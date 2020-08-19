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Μη διαθέσιμο πλέον
MCI500H/12
Απελευθερώστε τη μουσική σας
Απολαύστε τη μουσική όπως εσείς θέλετε - με καθαρό και ισχυρό ήχο! Το 160GB MCi500H όλα σε ένα σάς παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής HDD, μεταφοράς μουσικής από τον υπολογιστή σας, λειτουργίας plug and play από συσκευές USB, καθώς και αμέτρητες μουσικές επιλογές από διαδικτυακό ραδιόφωνο.
160GB/2.000 CD
Δωρεάν διαδικτυακό ραδιόφωνο
2x50W
Χρησιμοποιώντας το λογισμικό WADM Wireless Audio Device Management (περιλαμβάνεται), μπορείτε να αντιγράψετε εύκολα και γρήγορα τη μουσική συλλογή που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας στο σκληρό δίσκο του κέντρου Streamium μέσω της τεχνολογίας μεταφοράς και απόθεσης. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική συλλογή σας χωρίς να ενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας.
Η λειτουργία αλφαριθμητικής αναζήτησης στο πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου σάς επιτρέπει να βρίσκετε τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια ή τα άλμπουμ που θέλετε. Απλά πατήστε 'Αναζήτηση' στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα ή τους πρώτους αριθμούς του ονόματος του αγαπημένου σας τραγουδιού, καλλιτέχνη ή άλμπουμ. Θα μεταβείτε στην καταχώριση που ταιριάζει περισσότερο με τα στοιχεία που πληκτρολογήσατε. Δεν χρειάζεται να χάνετε χρόνο ψάχνοντας σε ολόκληρη τη συλλογή ή τη λίστα αναπαραγωγής σας, γραμμή γραμμή.
Το ασύρματο ηχοσύστημα Streamium Micro Hi-Fi χρησιμοποιεί μετατροπείς Hi-Fi κορυφαίας ποιότητας. Η μονάδα μαλακού θολοειδή τουίτερ 1" είναι κατασκευασμένη από καθαρό μετάξι και μπορεί να αποκαλύψει κάθε λεπτομέρεια και χροιά μουσικής χωρίς να παράγει σκληρό ή επίμονο ήχο. Το εξίσου εντυπωσιακό γούφερ μεσαίων συχνοτήτων 5,25" αποτελείται από έναν κώνο βελτιωμένου χαρτιού που προσφέρει το πλεονέκτημα ότι είναι ελαφρύ αλλά άκαμπτο, ενώ επιδεικνύει εξαιρετική συμπεριφορά μετάβασης και διατηρεί μια πολύ επίπεδη συχνότητα απόκρισης έως 4kHz. Αυτός ο συνδυασμός έχει ως αποτέλεσμα έναν εξαιρετικά φυσικό και καθαρό ήχο με δυναμικά και ισχυρά μπάσα.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.3
από 5
240
Κριτικές
19/08/2020
United Kingdom
very good
it is a very good product. In future I will buy products.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Ημερομηνία χρήσης 2020-07-19
Alainv2004
13/03/2015
United Kingdom
This Product delivers all in one the best music experience, brilliant!!
Whether you listen to CD's, Streaming Music, Internet Radio or any attached Devices this product delivers all the option one can expect with high quality sound. The streaming and other support provided by Philips is astounding and deserves a 5 stars rating.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
angerella
24/08/2012
United Kingdom
Oh happy dayz :) Philips Streamium Wireless Micro Hi-Fi System
love it! powerful looks good/sleek/hi tech/modern Great for parties at home Great for selecting playlists to suit your mood/company/activity Great for storing cd's safely someone who has a large cd collection like myself really needs this as now i dont have to worry about stopping and changing cd's during play back just press the button and select artist/genre/album ect i have the comfort in knowing that all your cd collection is stored on here and is available at my fingertips meaning that my actual cd's can be stored away safely. I can also borrow friends and families cd's and have them permanently stored on this device forever too internet radio from all over the world is amazing as i can broaden my musical taste and also here music from countries of interests and select and store my fav channels
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System