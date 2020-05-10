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Μη διαθέσιμο πλέον
Ηχείο-σωλήνας Hi-fi
Μεταξωτό θολοειδές τουίτερ
150 W
Με ενσωματωμένα ηχεία σωλήνες Hi-Fi, τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ποιότητας, την οποία συνήθως απολαμβάνουμε από συστήματα audiophile. Η αναλογική φύση των ηχείων σωλήνων προσφέρει πιο ευχάριστο ήχο στο μη γραμμικό σύστημα ακοής μας. Ο ήχος από ηχείο σωλήνα έχει χαμηλό επίπεδο παραμόρφωσης και προτιμάται πάντοτε, καθότι είναι καθαρός, λεπτομερής, ζεστός και ζωντανός.
Το Τουίτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon είναι ένα μονοπολικό τουίτερ, το οποίο παράγει δυναμικό και καθαρό ήχο από εμπρός. Είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιείται συχνά στα εξελιγμένα συστήματα ήχου για την αναπαραγωγή ήχου μοναδικής πιστότητας. Οι συμβατικοί κώνοι και τα θολοειδή τουίτερ βασίζονται στην αρχή του κατευθυντικού κινητού πηνίου, ενώ το μονοπολικό τουίτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon εκπέμπει υψηλές συχνότητες σε πλήρη ακτινοβολία 180 μοιρών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται αισθητά το εύρος του φάσματος του ήχου στους υψηλότερους τόνους και διευρύνεται το ηδυσημείο για ευρύτερο, καθαρό και φυσικό ήχο, ακόμα και στα ηχητικά συστήματα μικρού μεγέθους.
Η επίχρυση υποδοχή ηχείων εξασφαλίζει καλύτερη μετάδοση ηχητικών σημάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές υποδοχές click-fit. Μειώνει επίσης την απώλεια ηλεκτρικού σήματος από τον ενισχυτή στο ηχείο, ώστε η αναπαραγωγή του ήχου να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο την πραγματικότητα.
4.0
από 5
24
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
10/05/2020
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Het beste sinds MFB
Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.
Πλεονεκτήματα
compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.
Μειονεκτήματα
slecht één "aux" ingang.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
gregor
13/10/2011
Nederland
goed warm geluid
goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
restseiv
09/10/2011
Nederland
Het product zorgt voor een uitstekend geluid.
Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp