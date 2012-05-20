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Μη διαθέσιμο πλέον
Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε ήχο κινηματογραφικής ποιότητας στο σπίτι σας με το Philips component DVD micro system. Συνδέστε μια συσκευή συμβατή με USB για αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής MP3/WMA με εξαιρετικό ήχο. Μπορείτε να απολαύσετε πλούσιο ήχο με συνολική ισχύ εξόδου 100W RMS.
100W
Το μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι προσθέτει ακόμα περισσότερο στυλ στον ήδη κομψό σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Η κομψή και λειτουργική θύρα που περιβάλλει το δίσκο μετακινείται κάθετα προς τα επάνω και προς τα κάτω με ομαλή κίνηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, όποτε θελήσετε να αλλάξετε τη μουσική σας. Απλά χαλαρώστε και απολαύστε τη δυναμική απόδοση ήχου ενώ παρακολουθείτε την αναπαραγωγή του δίσκου μέσα από το διάφανο παράθυρο.
Στο φάσμα του ήχου, οι υψηλές και χαμηλές συχνότητες δεν γίνονται καλά αντιληπτές από το ανθρώπινο αυτί - ειδικά σε χαμηλή ένταση. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία έντασης, θα ενισχυθούν τα μπάσα και τα πρίμα για να απολαύσετε έναν συνολικά πιο εξισορροπημένο ήχο.
Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips είναι συμβατή με τους περισσότερους δίσκους DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. Παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) και Picture CD. SVCD είναι τα αρχικά για "Super VideoCD". Η ποιότητα ενός SVCD είναι πολύ καλύτερη από αυτή ενός VCD και ειδικότερα διαθέτει πολύ πιο ευκρινή εικόνα από ένα VCD χάρη στην υψηλότερη ανάλυση. Χάρη στην υποστήριξη DivX®, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX®. Το φορμά μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4 η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD.
3.7
από 5
15
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
JOS59
20/05/2012
España
Este producto cumple perfectamente con las expectativas que tenia de el
Revise varios productos de la misma marca y otros, con la necesidad de que no podia ocupar mas tamaño en mi mueble, estaba reemplazando otro minicomponente que usaba como amplificador de sonido para ver peliculas, pero este ademas de cumplir perfectamente esa funcion me permite ver directamente las peliculas, por lo que renove dos equipos en uno, ademas de contar con otros plus, de leer directamente mis pendrives con musica, no muy amigable de usar sin prender la pantalla de la tv para ubicar las canciones, pero si se usa con el modo aleatorio, es muy bueno. El sonido del equipo es muy bueno y satisface completamente el uso que le damos.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD712 Microcadena DVD por componentes
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD712 Microcadena DVD por componentes
Stone
02/12/2013
België
Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!
Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
h3orko
24/06/2013
Nederland
betaalbaar music center, met zeer goede prestaties.
presets van de zenders niet intuïtief, verder prima product. In combinatie met een blue-tooth (logitech) reciever spelen we via de ipad onze gehele muziekcollectie af. Het geluid is goed en de bediening prima.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp