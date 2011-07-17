2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε κινηματογραφικό ήχο που γεμίζει το δωμάτιο με το Philips component DVD micro system. Το σύστημα ηχείων με συνολική ισχύ εξόδου 100W RMS σάς επιτρέπει να νιώθετε κάθε ηχητικό εφέ. Ακόμη διαθέτει USB Direct για αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής.
100W
υπογούφερ
Πολλά ξυπνητήρια διαθέτουν πλήθος επιλογών αφύπνισης. Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips σάς ξυπνάει με ραδιοφωνικές μελωδίες ή με τον παραδοσιακό βομβητή. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα μουσικής έτσι ώστε να συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που χρειάζεστε για να αποκοιμηθείτε. Ό,τι και εάν αναζητάτε από ένα ξυπνητήρι, είτε αυτό είναι ένας σταθερός τόνος βομβητή για το πρωινό σας ξύπνημα, είτε η ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής για να αποκοιμηθείτε, αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο τα έχει όλα.
Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.
Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.
4.0
από 5
8
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
cristian
17/07/2011
Italia
un acquisto che rispetta la qualita
un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD183 Sistema micro DVD Component
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD183 Sistema micro DVD Component
selwin
08/05/2018
España
buen producto, mal control remoto
el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD183 DVD Micro Theater
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD183 DVD Micro Theater
Fred
07/04/2010
United Kingdom
Good value - excellent service
Decent little system for the price. We didn't need a big 5:1 set for the size of room. We used this set to tie everything together [TV, PVR, mp3, DVD, etc] whic it does very well. Easy to set up, most cables are included. It has a number preset sounds rather than a proper equalizer which means you have to fiddle about to find the best one for what you are playing, but that's clearly specified in the ads and what do you expect when bigger setups are 2 or 3 times the price. Major gripe is the dimness of the display panel. Philips replaced the first, but second one not much different, you can't read it from more than 4-5 feet. Must say how helpful and quick Philips were with tech support and exchanging the unit. Top marks; dial the number and speak to real people. Only other problem is the mp3 menus which don't show all of the track name. All in all, a pleasing product and a very good service.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD183 DVD Micro Theatre
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD183 DVD Micro Theatre