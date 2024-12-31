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  • Απολαύστε ταινίες DVD με εξαιρετικό ήχο
  • Απολαύστε ταινίες DVD με εξαιρετικό ήχο
  • Απολαύστε ταινίες DVD με εξαιρετικό ήχο
  • Απολαύστε ταινίες DVD με εξαιρετικό ήχο
  • Απολαύστε ταινίες DVD με εξαιρετικό ήχο
  • Απολαύστε ταινίες DVD με εξαιρετικό ήχο

Μη διαθέσιμο πλέον

DVD Micro Theater

MCD170/12

Απολαύστε ταινίες DVD με εξαιρετικό ήχο
Τώρα μπορείτε να απολαύσετε τη συναρπαστική οπτικοακουστική εμπειρία του κινηματογράφου στο σαλόνι σας! Το κομψό DVD Micro Theater MCD170 της Philips διαθέτει δυναμική ενίσχυση μπάσων για ήχο με βαθιά και πλούσια μπάσα.
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Απολαύστε ταινίες DVD με εξαιρετικό ήχο

  • Αναπαραγωγή DVD

  • USB Direct

  • Συμπαγής σχεδίαση

Αναπαραγωγή DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Αναπαραγωγή DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips είναι συμβατή με τους περισσότερους δίσκους DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. Παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD και CD-RW. Η μονάδα DivX® Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX® με εκπληκτικές λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους υπότιτλους, ήχο σε πολλές γλώσσες, πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο πρακτική μορφή αρχείου. Το CD-RW είναι η συντομογραφία για μια μονάδα CD που μπορεί να δεχτεί το συνηθισμένο εγγράψιμο φορμά CD.

Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με δυνατότητα προεπιλογής έως και 20 σταθμών

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με δυνατότητα προεπιλογής έως και 20 σταθμών

Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.