Αναπαραγωγή DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips είναι συμβατή με τους περισσότερους δίσκους DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. Παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD και CD-RW. Η μονάδα DivX® Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX® με εκπληκτικές λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους υπότιτλους, ήχο σε πολλές γλώσσες, πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο πρακτική μορφή αρχείου. Το CD-RW είναι η συντομογραφία για μια μονάδα CD που μπορεί να δεχτεί το συνηθισμένο εγγράψιμο φορμά CD.