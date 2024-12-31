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Μη διαθέσιμο πλέον
MCD170/12
Αναπαραγωγή DVD
USB Direct
Συμπαγής σχεδίαση
Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips είναι συμβατή με τους περισσότερους δίσκους DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. Παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD και CD-RW. Η μονάδα DivX® Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή DivX® με εκπληκτικές λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους υπότιτλους, ήχο σε πολλές γλώσσες, πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο πρακτική μορφή αρχείου. Το CD-RW είναι η συντομογραφία για μια μονάδα CD που μπορεί να δεχτεί το συνηθισμένο εγγράψιμο φορμά CD.
Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.
Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
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