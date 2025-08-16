2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε εξαιρετικό ήχο από μια εντυπωσιακά μικρή συσκευή. Το ηχοσύστημα classic micro της Philips θα στολίσει το χώρο σας και θα εμπλουτίσει την ακρόαση της μουσικής. Απλά πατήστε Play και απολαύστε τον ήχο των δυναμικών μπάσων που γεμίζουν το δωμάτιο!
Κασέτα
Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 4W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
Πολλά ξυπνητήρια διαθέτουν πλήθος επιλογών αφύπνισης. Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips σάς ξυπνάει με ραδιοφωνικές μελωδίες ή με τον παραδοσιακό βομβητή. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα μουσικής έτσι ώστε να συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που χρειάζεστε για να αποκοιμηθείτε. Ό,τι και εάν αναζητάτε από ένα ξυπνητήρι, είτε αυτό είναι ένας σταθερός τόνος βομβητή για το πρωινό σας ξύπνημα, είτε η ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής για να αποκοιμηθείτε, αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο τα έχει όλα.
4.6
από 5
12
Κριτικές
91%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
PhilipsMc147guy
16/08/2025
United Kingdom
Great Hifi
This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,
Πλεονεκτήματα
Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality
Μειονεκτήματα
None Whatsoever
Η αξιολογηση έγινε για MC147 Micro Hi-Fi System
Ημερομηνία χρήσης 2025-07-16
Η αξιολογηση έγινε για MC147 Micro Hi-Fi System
Ημερομηνία χρήσης 2025-07-16
davemed
05/03/2014
United Kingdom
Brilliant for the price
I bought this as a cheap alternative for my broken down mini hi-fi. Just a temporary purchase. It is brilliant and serves all my needs and I will not be purchasing anything else to replace it. Excellent bass (DBB), good because I can play my old tapes, the AUX has allowed me to connect my separate cd player, the auto radio tuning is excellent with easy pre-sets. Playing through my own speakers the sound is perfect. The remote control is compact and simple to use. Perfect fitting for size where I wanted it.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MC147 Micro Hi-Fi System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MC147 Micro Hi-Fi System
misschrissie
09/04/2013
United Kingdom
Top marks
My micro system is "just the job" I think.It's compact,looks good and more importantly sounds good.I also got it for a bargain price. Overall I am very pleased with it and would recommend it to anyone.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MC147 Micro Hi-Fi System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MC147 Micro Hi-Fi System