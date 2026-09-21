Προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου, πιο συντονισμένη από ποτέ

Οι εξυπνότεροι αλγόριθμοι προσαρμόζονται συνεχώς στο περιβάλλον σας και στην εφαρμογή των ακουστικών, για αβίαστη, καθηλωτική ακρόαση. Αντισταθμίζονται οι μεταβολές στη στεγανοποίηση των ακουστικών καθώς κινείστε, ενώ η λειτουργία Awareness ενεργοποιείται αυτόματα σε ήσυχα περιβάλλοντα. Όπως κι αν κινείστε, όπου κι αν πηγαίνετε, η ισορροπία μεταξύ εμβύθισης και αντίληψης του περιβάλλοντος είναι πάντα ιδανική.