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  • Σχεδιασμένα για όσους αγαπούν τη μουσική
  • Σχεδιασμένα για όσους αγαπούν τη μουσική
  • Σχεδιασμένα για όσους αγαπούν τη μουσική
  • Σχεδιασμένα για όσους αγαπούν τη μουσική
  • Σχεδιασμένα για όσους αγαπούν τη μουσική
  • Σχεδιασμένα για όσους αγαπούν τη μουσική
  • Σχεδιασμένα για όσους αγαπούν τη μουσική

Νέα σελίδα

FidelioΑκουστικά κεφαλής που καλύπτουν τα αυτιά

L5/00

Σχεδιασμένα για όσους αγαπούν τη μουσική

Δώστε στη μουσική που αγαπάτε χώρο να αναπνεύσει. Αυτά τα κορυφαίας ποιότητας ασύρματα ακουστικά κεφαλής που καλύπτουν τα αυτιά συνδυάζουν τον εξαιρετικό ήχο Fidelio με απαράμιλλη άνεση και το πιο έξυπνο σύστημα ελέγχου θορύβου που διαθέτουμε μέχρι σήμερα. Φορέστε τα και θα σας ταξιδέψουν.

Δείτε όλα τα οφέλη

Σχεδιασμένα για όσους αγαπούν τη μουσική

  • Εξαιρετικός φυσικός ήχος

  • Προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου

  • Ανάλαφρη άνεση όλη την ημέρα

  • Εξαιρετική ποιότητα κλήσεων

Εξαίσιος χαρακτηριστικός ήχος Philips για Fidelio

Τα ειδικά σχεδιασμένα οδηγά διαφράγματος με κεραμική επίστρωση και μεταξωτή ανάρτηση δημιουργούν έναν ισορροπημένο, φυσικό ήχο που σας βυθίζει στη μουσική. Από τα σφιχτά, ελεγχόμενα μπάσα έως τις ζεστές μεσαίες συχνότητες, τις κρυστάλλινες υψηλές και τον ακριβή διαχωρισμό των οργάνων, τα αγαπημένα σας κομμάτια αποκτούν χώρο για να αναδειχθούν.

Προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου, πιο συντονισμένη από ποτέ

Οι εξυπνότεροι αλγόριθμοι προσαρμόζονται συνεχώς στο περιβάλλον σας και στην εφαρμογή των ακουστικών, για αβίαστη, καθηλωτική ακρόαση. Αντισταθμίζονται οι μεταβολές στη στεγανοποίηση των ακουστικών καθώς κινείστε, ενώ η λειτουργία Awareness ενεργοποιείται αυτόματα σε ήσυχα περιβάλλοντα. Όπως κι αν κινείστε, όπου κι αν πηγαίνετε, η ισορροπία μεταξύ εμβύθισης και αντίληψης του περιβάλλοντος είναι πάντα ιδανική.

Σχεδιασμός Fidelio. Εξαιρετική άνεση, ανάλαφρη αίσθηση

Ο σκελετός ακριβείας και το μαλακό στήριγμα κεφαλής από πρωτεϊνικό δέρμα κατανέμουν ομοιόμορφα το βάρος, ενώ τα ωοειδή ακουστικά παρέχουν αποτελεσματική παθητική απομόνωση θορύβου. Μια οθόνη αφής σάς επιτρέπει να ελέγχετε την ένταση με τα δάχτυλά σας, ενώ η μουσική διακόπτεται όταν βγάζετε τα ακουστικά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.