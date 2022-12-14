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  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
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  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
  • Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.

Μη διαθέσιμο πλέον

FidelioΑσύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

L3/00

3.6
| (87) Κριτικές

9 Βραβεία

Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.
Πώς θα σας φαινόταν να μπορείτε πάντα να βρίσκεστε στο τέλειο μέρος για να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική; Οι οδηγοί με συντονισμό υψηλής πιστότητας, η εξαιρετική Ενεργή ακύρωση θορύβου και η κατάλληλη εφαρμογή συνδυάζονται για να δημιουργήσουν το τέλειο περιβάλλον ακρόασης. Όπου και να βρίσκεστε.
Δείτε όλα τα οφέλη

Βυθιστείτε στη μουσική, οπουδήποτε.

  • Ακύρωση θορύβου Pro+

  • Φυσικός, ισορροπημένος ήχος

  • Δερμάτινη σχεδίαση κορυφαίας ποιότητας

  • Χρόνος αναπαραγωγής διάρκειας 38 ωρών

Philips Fidelio. Σχεδιασμένο για εξαιρετική απόδοση

Philips Fidelio. Σχεδιασμένο για εξαιρετική απόδοση

Από τον ήχο μέχρι τα υλικά, αυτά τα ασύρματα ακουστικά κλειστού τύπου με στήριγμα κεφαλής έχουν κατασκευαστεί για να σας μεταφέρουν βαθιά στη μουσική σας. Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα του κεφαλιού σας, τα καλύμματα αυτιών από μαλακό αφρολέξ εφαρμόζουν άψογα στο αυτί, ενώ η μουσική διακόπτεται προσωρινά αν αφαιρέσετε τα ακουστικά.

Οδηγοί 40 χιλ. Φυσικός, ισορροπημένος ήχος

Οδηγοί 40 χιλ. Φυσικός, ισορροπημένος ήχος

Οι απόλυτα συντονισμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών με πιστοποίηση ήχου υψηλής ανάλυσης προσφέρουν τέλεια ισορροπημένο ήχο, είτε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ANC είτε όχι. Τα μπάσα είναι καθαρά και εντυπωσιακά, χωρίς να υπερέχουν. Οι μεσαίες συχνότητες είναι πλήρεις και ομαλές. Οι υψηλές συχνότητες αποδίδουν κρυστάλλινη λεπτομέρεια.

Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου τελευταίας τεχνολογίας

Υβριδική Ενεργή ακύρωση θορύβου τελευταίας τεχνολογίας

Ακούστε με την ιδανική ένταση, όπου κι αν βρίσκεστε. Η προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου χρησιμοποιεί ένα εξωτερικό μικρόφωνο και ένα εσωτερικό μικρόφωνο για να φιλτράρει τους ανεπιθύμητους εξωτερικούς ήχους, επιτρέποντάς σας να βυθίζεστε στη μουσική σας ελεύθερα. Η Λειτουργία επίγνωσης σάς επιτρέπει να αποκτήσετε ξανά επαφή με τον κόσμο όταν το χρειάζεστε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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3.6

από 5

87

Κριτικές

14/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Such good headphones

I absolutely love these headphones! Firstly I love the style and they are so comfortable to wear. They come in a smart case which protects them in my backpack! They were super easy to connect to my phone and the noise cancelling is next level! I highly recommend

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L3 Over-ear wireless headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L3 Over-ear wireless headphones

13/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic extras and headphones

The Philips headphones are a brand new experience. The sound cancellation is absolutely perfect when it comes to studying, playing games or anything that requires privacy. The sound quality the headphones produce are completely crispy and clear. The battery lasts me a whole day compared to products such as the apple air pods. The headphones are comfortable on the ears although due to long periods of time it can begin to hurt, which is expected. The rotation of the earphones and adjustables size allows for the user to listen to the music in whatever position possible. (Especially good when relaxing in bed and listening to music.) Out of 10 I rate the Philips 13 a 9./10

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L3 Over-ear wireless headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L3 Over-ear wireless headphones

11/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Lovely Headphones

I have had wireless headphones before as I use them All the time to listen to music and watch tv so I don’t disturb my husband. The battery life is fantastic and the sound quality is fantastic and doesn’t take long to charge either very pleased

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L3 Over-ear wireless headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L3 Over-ear wireless headphones

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