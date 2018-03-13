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Μη διαθέσιμο πλέον
Ήχος υψηλής ανάλυσης
Αγκαλιάζουν το αυτί
Πολυτελή καλύμματα από μαλακό αφρολέξ
Επίπεδη αναδίπλωση
Ο ήχος υψηλής ανάλυσης παρέχει τη βέλτιστη απόδοση ήχου, αναπαράγοντας πρωτότυπες ηχογραφήσεις από κύρια αντίγραφα του στούντιο με μεγαλύτερη πιστότητα από τα φορμά CD 16 bit/44,1 kHz. Αυτή η ασυμβίβαστη ποιότητα καθιστά τον ήχο υψηλής ανάλυσης τον καλύτερο σύντροφο για τους λάτρεις της μουσικής. Τα ακουστικά Fidelio ικανοποιούν τα πιο αυστηρά πρότυπα που απαιτούνται για τη σφραγίδα ποιότητας ήχου υψηλής ανάλυσης. Είτε απολαμβάνετε τη συλλογή σας σε ήχο υψηλής ανάλυσης είτε μια πιο συμβατική μουσική πηγή, οι εξομαλυμένες εκτεταμένες υψηλές συχνότητες της σειράς ακουστικών Fidelio σάς βοηθούν να απολαμβάνετε ακόμη περισσότερο τη μουσική σας.
Οι οδηγοί νεοδυμίου ανταποκρίνονται στη δυναμική της μουσικής σας. Η σχεδίαση περιλαμβάνει ένα άνοιγμα στο κέντρο που δίνει έμφαση στις μεσαίες και χαμηλές συχνότητες, παράγοντας ακουστική ισχύ που προσφέρει επέκταση των ήδη πλούσιων μπάσων και καθαρότητα μεσαίου φάσματος. Οι οδηγοί επίσης διαθέτουν ένα ελαφρύ πηνίο φωνής για γρήγορη ανταπόκριση συστήματος που συμβαδίζει με το ρυθμό της μουσικής και προσφέρει ήχο υψηλής πιστότητας.
Τα ηχεία ελέγχονται προσεκτικά για να σας προσφέρουν τη βέλτιστη ισορροπία ήχου.
Βραβεία
4.6
από 5
24
Κριτικές
91%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
nicks99
13/03/2018
United Kingdom
Beautiful design with sleek modern look
Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.
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Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L2BO Headphones with mic
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Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L2BO Headphones with mic
felaak1
13/03/2018
United Kingdom
Beautiful design with sleek modern look
Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L2BO Headphones with mic
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Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L2BO Headphones with mic
Selva
25/11/2013
United Kingdom
Brilliant headphone!!!
I have tried several headphones in this price bracket from other manufacturers and this is just the best in my opinion. A beautiful mid range with tight base and a not so overdone trebel are delivered with smooth and warm perfection to my ears. They are very comfortable too and look stylish enough to be warn outdoors. Do remember though that these are semi-open so let sound from the outside world in.
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Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L2BO Headphones with mic
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L2BO Headphones with mic