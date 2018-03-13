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  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
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  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Fidelio FidelioΑκουστικά με μικρόφωνο

L2BO/00

4.6
| (24) Κριτικές | 91% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2 Βραβεία

Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.
Τα ακουστικά Fidelio L2 με μικρόφωνο συνδυάζουν τις υψηλές προδιαγραφές ήχου με την άνεση της αυθεντικής ακρόασης. Έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να παράγουν φυσικό ήχο υψηλής πιστότητας, ενώ η σχεδίασή τους προσφέρει μοναδική άνεση που διαρκεί.
Δείτε όλα τα οφέλη

Υψηλή πιστότητα και κορυφαία ποιότητα, όπου κι αν βρίσκεστε.

  • Ήχος υψηλής ανάλυσης

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Πολυτελή καλύμματα από μαλακό αφρολέξ

  • Επίπεδη αναδίπλωση

Ο ήχος υψηλής ανάλυσης αναπαράγει τη μουσική στην καθαρότερη μορφή της

Ο ήχος υψηλής ανάλυσης αναπαράγει τη μουσική στην καθαρότερη μορφή της

Ο ήχος υψηλής ανάλυσης παρέχει τη βέλτιστη απόδοση ήχου, αναπαράγοντας πρωτότυπες ηχογραφήσεις από κύρια αντίγραφα του στούντιο με μεγαλύτερη πιστότητα από τα φορμά CD 16 bit/44,1 kHz. Αυτή η ασυμβίβαστη ποιότητα καθιστά τον ήχο υψηλής ανάλυσης τον καλύτερο σύντροφο για τους λάτρεις της μουσικής. Τα ακουστικά Fidelio ικανοποιούν τα πιο αυστηρά πρότυπα που απαιτούνται για τη σφραγίδα ποιότητας ήχου υψηλής ανάλυσης. Είτε απολαμβάνετε τη συλλογή σας σε ήχο υψηλής ανάλυσης είτε μια πιο συμβατική μουσική πηγή, οι εξομαλυμένες εκτεταμένες υψηλές συχνότητες της σειράς ακουστικών Fidelio σάς βοηθούν να απολαμβάνετε ακόμη περισσότερο τη μουσική σας.

Βέλτιστα εξαεριζόμενοι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου υψηλής ακριβείας

Βέλτιστα εξαεριζόμενοι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου υψηλής ακριβείας

Οι οδηγοί νεοδυμίου ανταποκρίνονται στη δυναμική της μουσικής σας. Η σχεδίαση περιλαμβάνει ένα άνοιγμα στο κέντρο που δίνει έμφαση στις μεσαίες και χαμηλές συχνότητες, παράγοντας ακουστική ισχύ που προσφέρει επέκταση των ήδη πλούσιων μπάσων και καθαρότητα μεσαίου φάσματος. Οι οδηγοί επίσης διαθέτουν ένα ελαφρύ πηνίο φωνής για γρήγορη ανταπόκριση συστήματος που συμβαδίζει με το ρυθμό της μουσικής και προσφέρει ήχο υψηλής πιστότητας.

Προσεκτικός έλεγχος των ηχείων για βέλτιστη ισορροπία ήχου

Τα ηχεία ελέγχονται προσεκτικά για να σας προσφέρουν τη βέλτιστη ισορροπία ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.6

από 5

24

Κριτικές

91%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

13/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful design with sleek modern look

Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L2BO Headphones with mic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L2BO Headphones with mic

13/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful design with sleek modern look

Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L2BO Headphones with mic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L2BO Headphones with mic

25/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant headphone!!!

I have tried several headphones in this price bracket from other manufacturers and this is just the best in my opinion. A beautiful mid range with tight base and a not so overdone trebel are delivered with smooth and warm perfection to my ears. They are very comfortable too and look stylish enough to be warn outdoors. Do remember though that these are semi-open so let sound from the outside world in.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L2BO Headphones with mic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio L2BO Headphones with mic

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.