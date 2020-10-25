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Philips Sonicare DiamondClean Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic
Μη διαθέσιμο πλέον
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HX9372/04
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Ολα (9)
Πώς λειτουργεί η καθοδήγηση βουρτσίσματος στην εφαρμογή Sonicare;
Σε ποιες χώρες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Sonicare;
Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις έντασης στην οδοντόβουρτσα Sonicare;
Πώς μπορώ να δηλώσω την οδοντόβουρτσα Sonicare;
Ποιες είναι οι λειτουργίες βουρτσίσματος για την οδοντόβουρτσα Sonicare;
Δεν μπορώ να συνδέσω την οδοντόβουρτσά μου με την εφαρμογή Sonicare
Η οδοντόβουρτσα Sonicare δονείται με μικρότερη ισχύ
Η οδοντόβουρτσα Sonicare δεν φορτίζεται
Η οδοντόβουρτσα Sonicare δεν δονείται
Η οδοντόβουρτσα Sonicare απενεργοποιείται από μόνη της
Η οδοντόβουρτσα Sonicare κάνει δυνατό θόρυβο