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Μη διαθέσιμο πλέον
5 λειτουργίες
2 κεφαλές βουρτσίσματος
Γυάλινη βάση φόρτισης
Φορτιστής ταξιδίου USB
Κουμπώστε την κεφαλή βουρτσίσματος DiamondClean για να απομακρύνετε απαλά αλλά αποτελεσματικά τις κηλίδες στην επιφάνεια των δοντιών. Οι πυκνές κεντρικές τρίχες αφαίρεσης κηλίδων αποδίδουν στο 100% για να κάνουν το χαμόγελό σας 2 φορές πιο λευκό σε μόλις 7 ημέρες.*
Πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας αφαιρούν έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα.
Με βέλτιστο καθαρισμό από την κεφαλή DiamondClean, τα ούλα σας θα γίνουν πιο υγιή σε 2 εβδομάδες*. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα στη γραμμή των ούλων σε σύγκριση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες*. Αποκτήστε το πιο υγιές χαμόγελο που είχατε ποτέ.
4.3
από 5
3246
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
abam
13/03/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DiamondClean HX9352/04 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DiamondClean HX9352/04 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic
Kosatheks
18/06/2019
Ελλάδα
Τέλειο
Πριν αποφασίσω να πάρω αυτό το προϊόν, είχα και χρησιμοποιούσα άλλης γνωστής εταιρείας που έκανε και πλύση με νερό, απλά αυτό που με εντυπωσιάζει με τη Sonicare, είναι ο σχεδιασμός, η δύναμη των στροφών, τρόπος φόρτισης, εξαιρετικό για ταξίδι με τη όμορφη θήκη, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας. Θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DiamondClean HX9312/04 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DiamondClean HX9312/04 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic
Dimitr1s
11/02/2019
Ελλάδα
Εκπληκτικό προϊόν
Πραγματικά έμεινα έκπληκτος από την πρώτη κιόλας χρήση της συγκεκριμένης οδοντόβουρτσας! Αισθάνεσαι πως καθαρίζει σε βάθος τα δόντια χωρίς καμία καταπόνηση, αντιθέτως η αίσθηση είναι πολύ ευχάριστη!Προσωπικά δεν μπαίνω καν στην διαδικασία σύγκρισης με ανταγωνιστικά προϊόντα!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DiamondClean HX9352/04 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DiamondClean HX9352/04 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic
Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024.
με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στη λειτουργία Καθαρισμός