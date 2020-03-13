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  • Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
  • Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
  • Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
  • Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
  • Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
  • Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
  • Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
  • Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
  • Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
  • Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
  • Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
  • Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare DiamondCleanΗλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

HX9312/04

4.3
| (3246) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
Η κορυφαία λευκαντική απόδοση της Philips Sonicare, τώρα στην πιο κομψή εκδοχή της. Δοκιμάστε κι εσείς τη Philips Sonicare.
Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

H sonic oδοντόβουρτσα που συνιστούν οι οδοντίατροι παγκοσμίως1

Η καλύτερη οδοντόβουρτσα sonic για λεύκανση της Philips Sonicare

Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή

  • 5 λειτουργίες

  • 2 κεφαλές βουρτσίσματος

  • Γυάλινη βάση φόρτισης, θήκη μεταφοράς

  • Έκδοση σε ροζ χρυσό

Λευκότερο χαμόγελο σε 1 εβδομάδα με την κεφαλή βουρτσίσματος DiamondClean*

Λευκότερο χαμόγελο σε 1 εβδομάδα με την κεφαλή βουρτσίσματος DiamondClean*

Κουμπώστε την κεφαλή βουρτσίσματος DiamondClean για να απομακρύνετε απαλά αλλά αποτελεσματικά τις κηλίδες στην επιφάνεια των δοντιών. Οι πυκνές κεντρικές τρίχες αφαίρεσης κηλίδων αποδίδουν στο 100% για να κάνουν το χαμόγελό σας 2 φορές πιο λευκό σε μόλις 7 ημέρες.*

Έως και 7 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

Έως και 7 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

Πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας αφαιρούν έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα.

Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε 2 μόνο εβδομάδες*

Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε 2 μόνο εβδομάδες*

Με βέλτιστο καθαρισμό από την κεφαλή DiamondClean, τα ούλα σας θα γίνουν πιο υγιή σε 2 εβδομάδες*. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα στη γραμμή των ούλων σε σύγκριση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες*. Αποκτήστε το πιο υγιές χαμόγελο που είχατε ποτέ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

3246

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

13/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DiamondClean HX9352/04 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DiamondClean HX9352/04 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

18/06/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο

Πριν αποφασίσω να πάρω αυτό το προϊόν, είχα και χρησιμοποιούσα άλλης γνωστής εταιρείας που έκανε και πλύση με νερό, απλά αυτό που με εντυπωσιάζει με τη Sonicare, είναι ο σχεδιασμός, η δύναμη των στροφών, τρόπος φόρτισης, εξαιρετικό για ταξίδι με τη όμορφη θήκη, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας. Θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DiamondClean HX9312/04 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DiamondClean HX9312/04 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

11/02/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Εκπληκτικό προϊόν

Πραγματικά έμεινα έκπληκτος από την πρώτη κιόλας χρήση της συγκεκριμένης οδοντόβουρτσας! Αισθάνεσαι πως καθαρίζει σε βάθος τα δόντια χωρίς καμία καταπόνηση, αντιθέτως η αίσθηση είναι πολύ ευχάριστη!Προσωπικά δεν μπαίνω καν στην διαδικασία σύγκρισης με ανταγωνιστικά προϊόντα!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DiamondClean HX9352/04 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DiamondClean HX9352/04 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024. 

  1. με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στην βασική λειτουργία