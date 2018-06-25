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Μη διαθέσιμο πλέον
HX9042/07
2 τεμαχίων
Κανονικό μέγεθος
Κουμπωτή
Ο πιο βαθύς καθαρισμός
Η κεφαλή βουρτσίσματος AdaptiveClean είναι η μόνη ηλεκτρική κεφαλή οδοντόβουρτσας που ακολουθεί το μοναδικό σχήμα των δοντιών και των ούλων σας. Διαθέτει μαλακές και εύκαμπτες πλευρές από καουτσούκ, ενώ οι τρίχες της κεφαλής βουρτσίσματος μπορούν να προσαρμόζονται στο σχήμα της επιφάνειας του κάθε δοντιού. Μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 4 φορές μεγαλύτερη επαφή με την επιφάνεια* και έως και 10 φορές περισσότερη αφαίρεση της πλάκας** κατά μήκος της γραμμής των ούλων και ανάμεσα στα δόντια. Βαθύς καθαρισμός ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία που παραμένει απαλός για τα ούλα.
Με μια κεφαλή βουρτσίσματος AdaptiveClean, ακόμη και ο πιο βαθύς καθαρισμός είναι ήπιος. Καθώς η οδοντόβουρτσα sonic ακολουθεί κατά μήκος τη γραμμή των ούλων, οι εύκαμπτες πλευρές της και τις τρίχες της κεφαλής βουρτσίσματος απορροφούν τυχόν υπερβολική πίεση που μπορεί να εφαρμοστεί. Ο μαλακός ιστός γύρω από τα ούλα σας προστατεύεται ακόμη κι αν βουρτσίζετε τα δόντια σας πολύ δυνατά.
Η πιο πρωτοποριακή κεφαλή βουρτσίσματος είναι και η κεφαλή μας που προσφέρει τον πιο βαθύ καθαρισμό. Χάρη στην ευέλικτη μορφή της, η κεφαλή βουρτσίσματος AdaptiveClean μπορεί να αφαιρέσει έως και 10 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα από δυσπρόσιτα σημεία. Η κίνηση της κεφαλής της οδοντόβουρτσας είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ενισχύει τη δυναμική δράση καθαρισμού της οδοντόβουρτσας sonic της Philips. Όπως κι αν βουρτσίζετε τα δόντια σας, απολαμβάνετε εξαιρετικό καθαρισμό που τον βλέπετε και τον νιώθετε.
3.9
από 5
28
Κριτικές
gz34
25/06/2018
United Kingdom
Very nice toothbrush heads
This is my second time to buy. It is very easy to use and has high quality.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AdaptiveClean HX9044/26 Standard sonic toothbrush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AdaptiveClean HX9044/26 Standard sonic toothbrush heads
mason
19/12/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Dentist said teeth were looking good!
Used this for a month before visiting dentist for checkup, and this is the first time in 3 visits he said everything was looking good, and looking much better. The brushes do feel like they get all over the teeth and gums without having to make much effort, unlike previous Phillips brushes of different type.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AdaptiveClean HX9044/26 Standard sonic toothbrush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AdaptiveClean HX9044/26 Standard sonic toothbrush heads
Lula2288
30/01/2017
España
Excelente para el cuidado diario
[Employee of philipsglobal] Reconozco que me gusta tener siempre la boca bien limpia. Para ello cuento con el cepillo electrónico de Philips Diamond Clean. Quiero recalcar que si ya estaba contenta con los resultados del cabezal "Diamond Clean", ahora lo estoy todavía más con el cabezal "Adaptive Clean". Creo que es la mejor herramienta para conseguir una limpieza en profundidad. Las cerdas no son normales porque son como de plástico y entran mejor en todos los huecos donde normalmente se acumula la suciedad. Personalmente me gusta que un cabezal sea firme y sin lugar a dudas éste es el mejor que he probado jamás! Enhorabuena Philips por este gran producto.
Η αξιολογηση έγινε για AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Η αξιολογηση έγινε για AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Σε σύγκριση με την κεφαλή βουρτσίσματος DiamondClean
σε σχέση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα