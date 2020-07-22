2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
2 λειτουργίες
6 προσαρμόσιμες ρυθμίσεις
1 κεφαλή βουρτσίσματος
Η HealthyWhite+ σάς επιτρέπει να βουρτσίζετε τα δόντια σας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ενισχύστε το βούρτσισμα με 3 ρυθμίσεις έντασης, καθώς και 2 λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες λεύκανσης και καθαρισμού των δοντιών σας. Επιλέξτε τη λειτουργία "Καθαρισμός" για αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας σε 2 λεπτά και τη λειτουργία "Λεύκανση" για να αφαιρέσετε λεκέδες, όπως καφέ ή τσάι, και να αποκτήσετε έως και δύο τόνους λευκότερα δόντια σε μόλις 2 εβδομάδες.
Πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας αφαιρούν έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα.
Με βέλτιστο καθαρισμό από την HealthyWhite+, τα ούλα σας θα γίνουν πιο υγιή σε 2 εβδομάδες*. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα στη γραμμή των ούλων σε σύγκριση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες*. Αποκτήστε το πιο υγιές χαμόγελο που είχατε ποτέ.
4.2
από 5
222
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
jrossa
22/07/2020
Italia
Sonicare HealthyWhite+: Non posso farne a meno!
A giugno 2016 ho acquistato questo prodotto e da allora non ho smesso di utilizzarlo, sia a casa, sia nelle trasferte di lavoro. Non potrei farne a meno! Prime sensazioni: Fin dall'inizio ho notato che dopo la pulizia i denti si sentivano più "lisci" e puliti, rispetto a uno spazzolino tradizionale e ad altri di marchi molto difussi a testa tonda. Non c'è paragone. Funzionalità e accessori: L'utilizzo è semplice, comodo e veloce. La pulizia risulta piacevole sia in modalità "clean" che "white" (più profonda). Risulta pratico disporre di 3 livelli di intensità. La testina in dotazione ha un'ottima durata. La custodia da viaggio è fondamentale e praticissima: mi permette di portare lo spazzolino e due testine di ricambio ovunque vado (viaggio tanto!). L'alimentatore della ricarica è leggero e poco ingombrante. Batteria e durata: La durata della batteria è ottima, anche a distanza di 4 anni. Dura più di 2 settimane di utilizzo giornaliero. La ricarica non è velocissima, però si può tranquillamente fare durante la notte; il giorno dopo è pronta! In due parole, straconsiglio l'acquisto/utilizzo di questo prodotto. Non si torna in dietro, sul serio!
Πλεονεκτήματα
I livello di pulizia è di lungo superiore a qualsiasi altro prodotto (tradizionale o elettrico)
Μειονεκτήματα
La ricarica potrebbe essere più veloce. Ma questo è un piccolo dettaglio a confronto dei vantaggi
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HealthyWhite+ HX8911/02 Sonic electric toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HealthyWhite+ HX8911/02 Sonic electric toothbrush
patbon
17/12/2019
Italia
EFFICACE PER UN OTTIMA PULIZIA
pratico, efficace , ottiene un ottima pulizia , così sostiene anche il mio dentista. Vorrei solo che le testine fossero personalizzabili con colore / lettere/ numeri, per poterle distinguere visto che in famiglia ad usarlo siamo in 3, ognuno con una sua testina
Μειονεκτήματα
LE TESTINE NON HANNO LA POSSIBILITA' DI ESSERE PERSONALIZZATE CON UN COLORE PER DISTINGUERLE DA QUELLE DI UN ALTRO UTILIZZATORE
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HealthyWhite+ HX8911/02 Sonic electric toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HealthyWhite+ HX8911/02 Sonic electric toothbrush
VERTE69
26/02/2019
Italia
PRODOTTO FANTASTICO
Una volta provato non si torna più indietro. Ottimo prodotto!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HealthyWhite+ HX8911/02 Sonic electric toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HealthyWhite+ HX8911/02 Sonic electric toothbrush
Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024.
Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες
με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στη λειτουργία Καθαρισμός