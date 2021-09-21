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Μη διαθέσιμο πλέον

Philips SonicareAirFloss Ultra - Συσκευή μεσοδόντιου καθαρισμού

HX8491/03

4.1

| (150) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*

Για όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα, το AirFloss Ultra**** είναι ο πιο εύκολος τρόπος για αποτελεσματικό καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια. Το AirFloss Ultra μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στοματικό διάλυμα ή νερό και είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι έχει εξίσου αποτελεσματική δράση με το νήμα για την υγεία των ούλων.**

Δείτε όλα τα οφέλη

Ειδικά για όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα

Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*

  • Με οδοντόβουρτσα DiamondClean

  • Με 1 στόμιο και 1 κεφαλή βουρτσίσματος

  • Γυάλινη βάση φόρτισης, θήκη μεταφοράς

Λευκαίνει τα δόντια 2 φορές περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

Λευκαίνει τα δόντια 2 φορές περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

Αυτή η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare λευκαίνει τα δόντια 2 φορές περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες σε μόλις 1 εβδομάδα. Αφαιρεί έως και 100% περισσότερους λεκέδες, για λευκότερα δόντια σε 1 μόνο εβδομάδα.

Σχεδιασμένες να μεγιστοποιούν την κίνηση sonic

Σχεδιασμένες να μεγιστοποιούν την κίνηση sonic

Οι κεφαλές βουρτσίσματος Philips Sonicare αποτελούν σημαντικό στοιχείο της βασικής τεχνολογίας μας, καθώς δονούνται με υψηλή συχνότητα και μεγάλο πλάτος κύματος κάνοντας περισσότερες από 31.000 παλινδρομήσεις ανά λεπτό. Η ασυναγώνιστη τεχνολογία sonic μεταφέρει την ενέργεια από τη λαβή μέχρι την κεφαλή βουρτσίσματος. Η κίνηση sonic ωθεί με δύναμη το υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και στη γραμμή των ούλων, για τέλειο και απαλό καθαρισμό κάθε φορά.

Έως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας***

Έως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας***

Το AirFloss Ultra αφαιρεί έως και το 99,9% της πλάκας στις περιοχές που εφαρμόζεται.***

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

150

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

21/09/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Είναι εξαιρετικά και τα δύο.

Ο συνδυασμός της χρήσης των δύο προϊόντων είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός στον καθαρισμό του στόματος και αφήνει ευχάριστη αίσθηση.

Πλεονεκτήματα

Εξαιρετικός καθαρισμός

Μειονεκτήματα

Διάρκεια ζωής μπαταρίας. Χρησιμοποιώ το τρίτο - αντίστοιχο -προϊόν στα τελευταία 4,5 χρόνια. Η μπαταρία εξαντλείται (ξαφνικά) περίπου ένα δίμηνο μετά την λήξη της επίσημης εγγύησης!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Μεσοδόντιο βουρτσάκι

Ημερομηνία χρήσης 2020-08-21

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Μεσοδόντιο βουρτσάκι

Ημερομηνία χρήσης 2020-08-21

04/07/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Το τέλειο combo

Ο τέλειος καθαρισμός σε συνδυασμό με το μεσοδοντιο βουρτσάκι αέρα κάνουν την καλύτερη δουλειά!!!!!!

Πλεονεκτήματα

Οι λειτουργίες,οι τιμές στα βουρτσάκια και το στομιο

Μειονεκτήματα

Χρόνος ζωής μπαταρίας.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Μεσοδόντιο βουρτσάκι

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-04

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Μεσοδόντιο βουρτσάκι

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-04

29/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

WELL CLEANED TEETH

The Airfloss alone does an exceptional job of cleaning around the teeth in addition to its job of cleaning between the teeth. You need a towel around your neck to catch the splashing, though, and don't stand in front of a mirror ot you'll splash all over it. The Diamond cleaner does a really good job of brushing the teeth clean too.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HX8391/02 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HX8391/02 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. ή τα χρήματά σας πίσω

  2. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια συμβατική οδοντόβουρτσα και αντιμικροβιακό στοματικό διάλυμα σε ασθενείς με ελαφρά έως ήπια ουλίτιδα. Το AirFloss μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα να αναπτύξουν μια υγιεινή, καθημερινή συνήθεια για μεσοδόντιο καθαρισμό. Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" της καρτέλας "Υποστήριξη".

  3. * Από τις περιοχές που εφαρμόστηκε. Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε σε εργαστήριο. Τα αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρουν

  4. * *Το AirFloss Ultra και Pro είναι το ίδιο προϊόν. Ωστόσο, μπορεί να έχουν διαφορετική ονομασία ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

  5. * * * ανάλογα με τη ρύθμιση ριπής που χρησιμοποιείται