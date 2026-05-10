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Μη διαθέσιμο πλέον
HX8341/01
3.7
από 5
934
Κριτικές
H. Floss.
10/05/2026
Ελλάδα
Air flosser vs new water flosser
Your Air flosser was fantastic. Your new water flosser is a messy disaster. I wasted my money buying it thinking it was a new version of the air flosser. Used it once snd discarded it.You should bring your air flosser back.
Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
Date of Use 2020-01-01
Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
Date of Use 2020-01-01
Τζίμης 59
22/05/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
εξαιρετικό προϊόν
Λειτουργικό, δεν χρειάζεται πολλή χρόνο για αποτελεσματικό καθαρισμό, συνιστάται για στραβά δόντια που αποθηκέυουν τροφές ενδιάμεσα, μεγάλο διάστημα λειτουργίας χωρίς φόρτηση, μπορείς να καταργήσεις την χρήση μεσοδόντια βουρτάκια, ιδανικό για ευαίσθητα δόντια.
Πλεονεκτήματα
λειτουργικό, αποτελεσματικό, χρήσιμο
Μειονεκτήματα
δεν έχει δεύτερο ανταλλακτικό για μακροπρόθεσμη χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
Chester9900
29/11/2019
United Kingdom
Great product
Very efficient great results would def recommend this product
Η αξιολογηση έγινε για HX8381/01 AirFloss Pro/Ultra - Dispense
Η αξιολογηση έγινε για HX8381/01 AirFloss Pro/Ultra - Dispense