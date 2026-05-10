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Μη διαθέσιμο πλέον

Philips SonicareHX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial

HX8341/01

3.7
| (934) Κριτικές
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Κριτικές

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3.7

από 5

934

Κριτικές

10/05/2026

Ελλάδα

Ελλάδα

Air flosser vs new water flosser

Your Air flosser was fantastic. Your new water flosser is a messy disaster. I wasted my money buying it thinking it was a new version of the air flosser. Used it once snd discarded it.You should bring your air flosser back.

Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

Date of Use 2020-01-01

Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

Date of Use 2020-01-01

22/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

εξαιρετικό προϊόν

Λειτουργικό, δεν χρειάζεται πολλή χρόνο για αποτελεσματικό καθαρισμό, συνιστάται για στραβά δόντια που αποθηκέυουν τροφές ενδιάμεσα, μεγάλο διάστημα λειτουργίας χωρίς φόρτηση, μπορείς να καταργήσεις την χρήση μεσοδόντια βουρτάκια, ιδανικό για ευαίσθητα δόντια.

Πλεονεκτήματα

λειτουργικό, αποτελεσματικό, χρήσιμο

Μειονεκτήματα

δεν έχει δεύτερο ανταλλακτικό για μακροπρόθεσμη χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

29/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Very efficient great results would def recommend this product

Η αξιολογηση έγινε για HX8381/01 AirFloss Pro/Ultra - Dispense

Η αξιολογηση έγινε για HX8381/01 AirFloss Pro/Ultra - Dispense

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