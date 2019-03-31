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Μη διαθέσιμο πλέον
HX8111/02
Philips AirFloss - Ένας πιο εύκολος τρόπος καθαρισμού
Αν δεν χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα καθημερινά, δεν καταφέρνετε να απομακρύνετε τα βακτήρια που συσσωρεύονται ανάμεσα στα δόντια. Με τη Sonicare AirFloss από τη Philips επιτυγχάνετε βαθύ καθαρισμό κάθε μέρα, χωρίς κόπο.
Επαναφορτιζόμενο
με 1 ακροφύσιο
Η τεχνολογία Microburst χρησιμοποιεί μια γρήγορη ριπή αέρα υπό πίεση και μικροσκοπικών σταγονιδίων νερού για βαθύ καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια, στα σημεία που δεν φτάνει η οδοντόβουρτσά σας
Απλή χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού, για εύκολο καθαρισμό σε 60 δευτερόλεπτα.
Λεπτό, επικλινές στόμιο, για να φροντίζετε ακόμη και τις δύσκολες περιοχές
3.7
από 5
774
Κριτικές
Cringa
31/03/2019
United Kingdom
This product is amazing
As i wear braces it helps me to clean my mouth (teeth) properly. I am satisfied with this product and can recommend it for others
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
lighty
27/04/2017
United Kingdom
Amazing
Having suffered severe pain with an infection on my wisdom tooth my dentist recommended this product and I am so pleased she did. I clean my teeth then use the Airfloss and my teeth feel amazingly clean. This product is so much easier for me to reduce plaque than hand flossing as I have chronic rheumatoid arthritis in both hands. So easy to use, there is a small reservoir which you fill with mouthwash, turn on & press a button & that's it. HIGHLY RECOMMENDED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss
21up
10/12/2016
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
A very useful tool and does the job very well indeed.
When finished using make sure to switch off immediately, Because if you accidentally touch the start button, It can shoot you in the face.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable
Σε σχέση μόνο με τη χρήση συμβατικής οδοντόβουρτσας