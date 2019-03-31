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  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare AirFlossΜεσοδόντια - επαναφορτιζόμενη

HX8111/02

3.7

| (774) Κριτικές

Philips AirFloss - Ένας πιο εύκολος τρόπος καθαρισμού

Αν δεν χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα καθημερινά, δεν καταφέρνετε να απομακρύνετε τα βακτήρια που συσσωρεύονται ανάμεσα στα δόντια. Με τη Sonicare AirFloss από τη Philips επιτυγχάνετε βαθύ καθαρισμό κάθε μέρα, χωρίς κόπο.

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Βελτιώνει τη στοματική υγιεινή ευχάριστα και αποτελεσματικά

Philips AirFloss - Ένας πιο εύκολος τρόπος καθαρισμού

  • Επαναφορτιζόμενο

  • με 1 ακροφύσιο

Τεχνολογία Microburst, για καθαρισμό με το πάτημα ενός κουμπιού

Τεχνολογία Microburst, για καθαρισμό με το πάτημα ενός κουμπιού

Η τεχνολογία Microburst χρησιμοποιεί μια γρήγορη ριπή αέρα υπό πίεση και μικροσκοπικών σταγονιδίων νερού για βαθύ καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια, στα σημεία που δεν φτάνει η οδοντόβουρτσά σας

Απλή χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού: εύκολη όσο και ένα κλικ του ποντικιού

Απλή χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού: εύκολη όσο και ένα κλικ του ποντικιού

Απλή χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού, για εύκολο καθαρισμό σε 60 δευτερόλεπτα.

Λεπτό, επικλινές στόμιο, για να φροντίζετε ακόμη και τις δύσκολες περιοχές

Λεπτό, επικλινές στόμιο, για να φροντίζετε ακόμη και τις δύσκολες περιοχές

Λεπτό, επικλινές στόμιο, για να φροντίζετε ακόμη και τις δύσκολες περιοχές

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

774

Κριτικές

31/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product is amazing

As i wear braces it helps me to clean my mouth (teeth) properly. I am satisfied with this product and can recommend it for others

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

27/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

Having suffered severe pain with an infection on my wisdom tooth my dentist recommended this product and I am so pleased she did. I clean my teeth then use the Airfloss and my teeth feel amazingly clean. This product is so much easier for me to reduce plaque than hand flossing as I have chronic rheumatoid arthritis in both hands. So easy to use, there is a small reservoir which you fill with mouthwash, turn on & press a button & that's it. HIGHLY RECOMMENDED

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

10/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

A very useful tool and does the job very well indeed.

When finished using make sure to switch off immediately, Because if you accidentally touch the start button, It can shoot you in the face.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8111/02 Interdental - Rechargeable

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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  1. Σε σχέση μόνο με τη χρήση συμβατικής οδοντόβουρτσας