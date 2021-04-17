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Μη διαθέσιμο πλέον
HX8032/07
2 ακροφύσια
Το AirFloss Ultra αφαιρεί έως και το 99,9% της πλάκας στις περιοχές που εφαρμόζεται.***
Τα κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα είναι δυνατά χάρη στη μοναδική μας τεχνολογία που συνδυάζει αέρα και στοματικό διάλυμα ή νερό, για αποτελεσματικό και ήπιο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια και στα ούλα.
Ο μεσοδόντιος καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός για τη συνολική στοματική υγιεινή. Το AirFloss είναι ένας εύκολος τρόπος να καθαρίζετε πιο βαθιά ανάμεσα στα δόντια, ενώ σας βοηθά να αποκτήσετε μια υγιεινή συνήθεια.
3.3
από 5
36
Κριτικές
Other
17/04/2021
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles
I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Herbie14
15/05/2019
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
StuartD
15/05/2019
United Kingdom
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια συμβατική οδοντόβουρτσα και αντιμικροβιακό στοματικό διάλυμα σε ασθενείς με ελαφρά έως ήπια ουλίτιδα. Το AirFloss μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα να αναπτύξουν μια υγιεινή, καθημερινή συνήθεια για μεσοδόντιο καθαρισμό. Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" της καρτέλας "Υποστήριξη".
* Από τις περιοχές που εφαρμόστηκε. Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε σε εργαστήριο. Τα αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρουν.
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