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  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
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  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare AirFloss UltraΜεσοδόντια ακροφύσια

HX8032/07

3.3
| (36) Κριτικές
Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
Για όσους δε χρησιμοποιούν τακτικά οδοντικό νήμα, τα ακροφύσια AirFloss Ultra είναι ο πιο εύκολος τρόπος για καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ειδικά για όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα

Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*

  • 2 ακροφύσια

Έως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας***

Έως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας***

Το AirFloss Ultra αφαιρεί έως και το 99,9% της πλάκας στις περιοχές που εφαρμόζεται.***

Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων

Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων

Τα κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα είναι δυνατά χάρη στη μοναδική μας τεχνολογία που συνδυάζει αέρα και στοματικό διάλυμα ή νερό, για αποτελεσματικό και ήπιο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια και στα ούλα.

Ένας εύκολος τρόπος για να ξεκινήσετε μια υγιεινή συνήθεια

Ένας εύκολος τρόπος για να ξεκινήσετε μια υγιεινή συνήθεια

Ο μεσοδόντιος καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός για τη συνολική στοματική υγιεινή. Το AirFloss είναι ένας εύκολος τρόπος να καθαρίζετε πιο βαθιά ανάμεσα στα δόντια, ενώ σας βοηθά να αποκτήσετε μια υγιεινή συνήθεια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.3

από 5

36

Κριτικές

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles

I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

15/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Straight forward Nozzles

Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

15/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Straight forward Nozzles

Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια συμβατική οδοντόβουρτσα και αντιμικροβιακό στοματικό διάλυμα σε ασθενείς με ελαφρά έως ήπια ουλίτιδα. Το AirFloss μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα να αναπτύξουν μια υγιεινή, καθημερινή συνήθεια για μεσοδόντιο καθαρισμό. Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" της καρτέλας "Υποστήριξη".

  2. * Από τις περιοχές που εφαρμόστηκε. Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε σε εργαστήριο. Τα αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρουν.

  3. ή τα χρήματά σας πίσω