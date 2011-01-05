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Μη διαθέσιμο πλέον
1 τμχ.
Συμπαγές μέγεθος
Βιδωτή
Η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare διαθέτει καμπυλωτό προφίλ και εφαρμόζει φυσικά στο σχήμα των δοντιών σας για διεξοδικό καθαρισμό.
Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.
Οι κεφαλές βουρτσίσματος της Philips Sonicare E-Series βιδώνουν και ξεβιδώνουν από τη λαβή της οδοντόβουρτσας, για ασφαλή εφαρμογή και εύκολη συντήρηση και καθαρισμό.
4.6
από 5
14
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
05/01/2011
United Kingdom
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Piet1943
05/09/2015
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Poetst uitstekend
Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Sydney2
01/01/2015
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Hele fijne, echt goede opzetborsel. Wel prijzig.
[Employee of philipsglobal] Heel makkelijk in gebruik, met echt goed resultaat. Merkbaar beter als ander merk tandenborstel die ik eerst gebruikte. Ben op advies van de tandarts naar de Sonicare overgestapt. Met deze borstels. Ik vind de opzetborstels wel erg prijzig.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels