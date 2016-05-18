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  • Κλασική ισχύς. Κλασικός καθαρισμός.
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  • Κλασική ισχύς. Κλασικός καθαρισμός.
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Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare e-SeriesΤυπικές κεφαλές οδοντόβουρτσας Sonic

HX7002/20

4.3
| (58) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κλασική ισχύς. Κλασικός καθαρισμός.
Η Philips Sonicare E-Series είναι η ιδανική επιλογή αν θέλετε να επικεντρωθείτε στην καθημερινή αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Μια νέα αρχή για καλύτερη στοματική υγιεινή

Κλασική ισχύς. Κλασικός καθαρισμός.

  • 2 τεμαχίων

  • Κανονικό μέγεθος

  • Βιδωτή

Η κλασική μας κεφαλή βουρτσίσματος

Η κλασική μας κεφαλή βουρτσίσματος

Η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare διαθέτει καμπυλωτό προφίλ και εφαρμόζει φυσικά στο σχήμα των δοντιών σας για διεξοδικό καθαρισμό.

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.

Βιδωτή σχεδίαση για Essence, Elite, Xtreme, Advance

Βιδωτή σχεδίαση για Essence, Elite, Xtreme, Advance

Οι κεφαλές βουρτσίσματος της Philips Sonicare E-Series βιδώνουν και ξεβιδώνουν από τη λαβή της οδοντόβουρτσας, για ασφαλή εφαρμογή και εύκολη συντήρηση και καθαρισμό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

58

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

18/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best of the bunch !

Having tried 3 different Philips Sonicare brushes..I find this model the only one that does the job properly. It is a real butt kicker in terms of electric toothbrushes.So it's hugely disappointing to me that now it is hard to find replacement brushes and that they are so expensive. Managed to find a new handle overseas but do wish this would be re-introduced in the UK as once my current battery dies I'll be lost. It's as if in trying to improve the design, performance was compromised in later models.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

28/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great product

Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

28/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great product

Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.