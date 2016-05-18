2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
2 τεμαχίων
Κανονικό μέγεθος
Βιδωτή
Η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare διαθέτει καμπυλωτό προφίλ και εφαρμόζει φυσικά στο σχήμα των δοντιών σας για διεξοδικό καθαρισμό.
Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.
Οι κεφαλές βουρτσίσματος της Philips Sonicare E-Series βιδώνουν και ξεβιδώνουν από τη λαβή της οδοντόβουρτσας, για ασφαλή εφαρμογή και εύκολη συντήρηση και καθαρισμό.
4.3
από 5
58
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
greyjaybee
18/05/2016
United Kingdom
Best of the bunch !
Having tried 3 different Philips Sonicare brushes..I find this model the only one that does the job properly. It is a real butt kicker in terms of electric toothbrushes.So it's hugely disappointing to me that now it is hard to find replacement brushes and that they are so expensive. Managed to find a new handle overseas but do wish this would be re-introduced in the UK as once my current battery dies I'll be lost. It's as if in trying to improve the design, performance was compromised in later models.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Piia
28/01/2016
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great product
Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ade52
28/01/2016
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great product
Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads