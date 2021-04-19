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Μη διαθέσιμο πλέον
HX6907/01
HX6160D
Τεχνολογία απολύμανσης UV
Απολυμαίνει 2 κεφαλές βουρτσίσματος**
Καθαρίζει χωρίς χημικά
Φορτίζει 1 οδοντόβουρτσα***
Οι κεφαλές βουρτσίσματος περιβάλλονται από τον φωτισμό απολύμανσης: ο ανακλαστήρας απολύμανσης UV κατανέμει το φως απολύμανσης σε ολόκληρο το επάνω μέρος των κεφαλών βουρτσίσματος, για βέλτιστα αποτελέσματα.
Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε τον απολυμαντή UV.
Απλός και ασφαλής: ο απολυμαντής UV απενεργοποιείται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του κύκλου καθαρισμού 10 λεπτών.
4.6
από 5
22
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Killer67
19/04/2021
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
E' ottimo
Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Andreeanicoleta
12/01/2021
Italia
Μέρος της προώθησης
Prodotto molto buono
GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.
Πλεονεκτήματα
Facile da usare ,non occupa troppo spazio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Syria89
08/01/2021
Italia
Μέρος της προώθησης
Buon prodotto
Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024.
H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. For use with InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) and Premium Plaque Control (C3)).
συμβατός με όλες τις Sonicare κεφαλές βουρτσίσματος για ενήλικες