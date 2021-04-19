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  • Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*
  • Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*
  • Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*
  • Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*
  • Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*
  • Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*
  • Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*
  • Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*
  • Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*
  • Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*
  • Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*
  • Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*

Μη διαθέσιμο πλέον

UV SanitizerΑπολυμαντική συσκευή με UV

HX6907/01

HX6160D

4.6
| (22) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*
Για να νιώθετε ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, κρατήστε καθαρές τις κεφαλές βουρτσίσματος Sonicare με την ειδικά σχεδιασμένη τεχνολογία απολύμανσης UV. Σκοτώνει έως και το 99% των βακτηρίων και των ιών*, χωρίς τη χρήση χημικών.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

H sonic oδοντόβουρτσα που συνιστούν οι οδοντίατροι παγκοσμίως1

Σκοτώνει έως και το 99% των βακτηρίων και των μικροβίων*

Σκοτώνει βακτήρια και μικρόβια στις κεφαλές βουρτσίσματος*

  • Τεχνολογία απολύμανσης UV

  • Απολυμαίνει 2 κεφαλές βουρτσίσματος**

  • Καθαρίζει χωρίς χημικά

  • Φορτίζει 1 οδοντόβουρτσα***

Οι κεφαλές βουρτσίσματος περιβάλλονται από φωτισμό απολύμανσης

Οι κεφαλές βουρτσίσματος περιβάλλονται από φωτισμό απολύμανσης

Οι κεφαλές βουρτσίσματος περιβάλλονται από τον φωτισμό απολύμανσης: ο ανακλαστήρας απολύμανσης UV κατανέμει το φως απολύμανσης σε ολόκληρο το επάνω μέρος των κεφαλών βουρτσίσματος, για βέλτιστα αποτελέσματα.

Καθαρίστε τις κεφαλές βουρτσίσματος** με το πάτημα ενός κουμπιού

Καθαρίστε τις κεφαλές βουρτσίσματος** με το πάτημα ενός κουμπιού

Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε τον απολυμαντή UV.

Απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά καθαρισμού

Απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά καθαρισμού

Απλός και ασφαλής: ο απολυμαντής UV απενεργοποιείται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του κύκλου καθαρισμού 10 λεπτών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

22

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

19/04/2021

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

E' ottimo

Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

12/01/2021

Italia

Italia

Prodotto molto buono

GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.

Πλεονεκτήματα

Facile da usare ,non occupa troppo spazio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

08/01/2021

Italia

Italia

Buon prodotto

Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024. 

  1. H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1.  For use with InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) and  Premium Plaque Control (C3)).

  2. συμβατός με όλες τις Sonicare κεφαλές βουρτσίσματος για ενήλικες