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  • Πιο λευκά δόντια. Απαλή φροντίδα.
  • Πιο λευκά δόντια. Απαλή φροντίδα.
  • Πιο λευκά δόντια. Απαλή φροντίδα.
  • Πιο λευκά δόντια. Απαλή φροντίδα.
  • Πιο λευκά δόντια. Απαλή φροντίδα.
  • Πιο λευκά δόντια. Απαλή φροντίδα.
  • Πιο λευκά δόντια. Απαλή φροντίδα.
  • Πιο λευκά δόντια. Απαλή φροντίδα.

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

HX6800/44

HX680B

4.3
| (932) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πιο λευκά δόντια. Απαλή φροντίδα.
Νιώστε τη διαφορά του απαλού καθαρισμού με τον αισθητήρα πίεσης, ενώ παράλληλα γίνεται λεύκανση των δοντιών σας μέσα σε μία εβδομάδα.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

H sonic oδοντόβουρτσα που συνιστούν οι οδοντίατροι παγκοσμίως1

Λευκαίνει τα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα.

Πιο λευκά δόντια. Απαλή φροντίδα.

  • Ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης

  • 1 λειτουργία καθαρισμού

  • 1 λειτουργία BrushSync

Λευκαίνει τα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα

Λευκαίνει τα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα

Κάντε κλικ στην κεφαλή βουρτσίσματος W2 Optimal White, για να αφαιρέσετε τις κηλίδες από την επιφάνεια και να αποκαλύψετε ένα λευκότερο χαμόγελο. Με τις πυκνές κεντρικές τρίχες αφαίρεσης κηλίδων, είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι λευκαίνει τα δόντια μέσα σε μία μόλις εβδομάδα.

Ασφαλής και ήπια σε ευαίσθητες περιοχές, ορθοδοντικές και οδοντιατρικές εργασίες

Ασφαλής και ήπια σε ευαίσθητες περιοχές, ορθοδοντικές και οδοντιατρικές εργασίες

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε μια ασφαλή εμπειρία βουρτσίσματος: Η sonic τεχνολογία μας είναι κατάλληλη για χρήση με σιδεράκια, σφραγίσματα, γέφυρες και όψεις και αποτρέπει την τερηδόνα, ενώ βελτιώνει την υγεία των ούλων.

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

932

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

20/10/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική .

Ψάχνω , σκέπτομαι , δεν βρίσκω κάτι αρνητικό . Δουλεύει σωστά και αποτελεσματικά . Ευχαριστώ .

Πλεονεκτήματα

Μόνο Υπέρ .

Μειονεκτήματα

Ουδέν Κατακ .

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

24/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολυ καλο

Ευχρηστη, αποτελεσματικη και βολικη για ταξιδι....

Η αξιολογηση έγινε για ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonic electric toothbrush

Η αξιολογηση έγινε για ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonic electric toothbrush

27/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

very good

cleans the teeth very good, long life of the battery

Πλεονεκτήματα

good cleaning facilities, long life of battery

Μειονεκτήματα

n/a

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Sonic electric toothbrush

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Sonic electric toothbrush

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024. 

  1. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες