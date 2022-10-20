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Μη διαθέσιμο πλέον
HX6800/44
HX680B
Ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης
1 λειτουργία καθαρισμού
1 λειτουργία BrushSync
Κάντε κλικ στην κεφαλή βουρτσίσματος W2 Optimal White, για να αφαιρέσετε τις κηλίδες από την επιφάνεια και να αποκαλύψετε ένα λευκότερο χαμόγελο. Με τις πυκνές κεντρικές τρίχες αφαίρεσης κηλίδων, είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι λευκαίνει τα δόντια μέσα σε μία μόλις εβδομάδα.
Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε μια ασφαλή εμπειρία βουρτσίσματος: Η sonic τεχνολογία μας είναι κατάλληλη για χρήση με σιδεράκια, σφραγίσματα, γέφυρες και όψεις και αποτρέπει την τερηδόνα, ενώ βελτιώνει την υγεία των ούλων.
Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.
4.3
από 5
932
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
dimitris347
20/10/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική .
Ψάχνω , σκέπτομαι , δεν βρίσκω κάτι αρνητικό . Δουλεύει σωστά και αποτελεσματικά . Ευχαριστώ .
Πλεονεκτήματα
Μόνο Υπέρ .
Μειονεκτήματα
Ουδέν Κατακ .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic
Aris92
24/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Πολυ καλο
Ευχρηστη, αποτελεσματικη και βολικη για ταξιδι....
Η αξιολογηση έγινε για ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonic electric toothbrush
Η αξιολογηση έγινε για ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonic electric toothbrush
DragonLady2025
27/12/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
very good
cleans the teeth very good, long life of the battery
Πλεονεκτήματα
good cleaning facilities, long life of battery
Μειονεκτήματα
n/a
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Sonic electric toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Sonic electric toothbrush
Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024.
Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες