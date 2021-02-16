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Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare EasyCleanΗλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

HX6511/02

4.3
| (1094) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Καλύτερη καταπολέμηση της πλάκας
Η μοναδική, δυναμική καθαριστική δράση της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας Sonicare φτάνει βαθιά ανάμεσα στα δόντια και στα ούλα, απαλά και αποτελεσματικά.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

H sonic oδοντόβουρτσα που συνιστούν οι οδοντίατροι παγκοσμίως1

Η απόλυτη οδοντόβουρτσα Sonicare

Καλύτερη καταπολέμηση της πλάκας

  • 1 λειτουργία

  • 1 κεφαλή βουρτσίσματος

Η δυναμική καθαριστική δράση της Sonicare οδηγεί τα υγρά ανάμεσα στα δόντια

Η δυναμική καθαριστική δράση της Sonicare οδηγεί τα υγρά ανάμεσα στα δόντια

Η μοναδική δυναμική δράση της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας Philips Sonicare φτάνει απαλά και αποτελεσματικά βαθιά μέσα στα δόντια και στα ούλα.

Κεφαλή οδοντόβουρτσας με κεκλιμένο λαιμό για καλύτερη προσέγγιση των πίσω δοντιών

Κεφαλή οδοντόβουρτσας με κεκλιμένο λαιμό για καλύτερη προσέγγιση των πίσω δοντιών

Με τη μοναδική κεφαλή οδοντόβουρτσας με κεκλιμένο λαιμό, μπορείτε να φτάσετε πιο εύκολα στα πίσω δόντια αφαιρώντας την πλάκα σε αυτά τα δυσπρόσιτα σημεία.

Κλινικά αποδεδειγμένη ασφαλής και απαλή σύνθεση

Κλινικά αποδεδειγμένη ασφαλής και απαλή σύνθεση

Η Philips Sonicare είναι μια απαλή ηλεκτρική οδοντόβουρτσα για σιδεράκια (οι κεφαλές βουρτσίσματος φθείρονται πιο γρήγορα όταν χρησιμοποιούνται σε σιδεράκια) και είναι ασφαλής για οδοντιατρικές αποκαταστάσεις (σφραγίσματα, θήκες, όψεις) και περιοδοντικούς θύλακες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

1094

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

16/02/2021

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

A Many Splendored Thing

Great purchase ! Battery is very good Price is great

Πλεονεκτήματα

Great battery life

Μειονεκτήματα

Haven't found any

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasyClean HX6511/50 Sonic electric toothbrush

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasyClean HX6511/50 Sonic electric toothbrush

13/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

My new toothbrush is SUPERB

This product excedes all my expectations . I am amazed how much difference it has made to my oral hygiene . great product and wonderful aftersales service

Πλεονεκτήματα

Great construction and performance

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasyClean HX6511/50 Sonic electric toothbrush

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasyClean HX6511/50 Sonic electric toothbrush

16/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

My Sonicare electric toothbrush

I really like this toothbrush, works brilliantly. The battery life is so good compared to my previous electric toothbrush (different make). I’m very happy with it.

Πλεονεκτήματα

It cleans my teeth beautifully, good brushes

Μειονεκτήματα

Nothing negative

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasyClean HX6511/50 Sonic electric toothbrush

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasyClean HX6511/50 Sonic electric toothbrush

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024. 

  1. με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στη λειτουργία Καθαρισμός

  2. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες