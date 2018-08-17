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Μη διαθέσιμο πλέον
2 λειτουργίες
2 κεφαλές βουρτσίσματος
Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare έχει 2 μεγέθη κεφαλών βουρτσίσματος, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καθαρίζουν απαλά και να προστατεύουν τα δόντια σε βασικά στάδια της ανάπτυξης
Η άκαμπτη λαβή επιτρέπει στα παιδιά να την τοποθετούν σε όρθια θέση, καθώς και να βάζουν οδοντόκρεμα όταν η οδοντόβουρτσα είναι σε οριζόντια θέση.
Εργονομικά σχεδιασμένη για να μπορούν οι γονείς και τα παιδιά να βουρτσίζουν τα δόντια τους μαζί ή μόνα τους
4.2
από 5
17
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
kc75
17/08/2018
United Kingdom
Very good
[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Pikul
17/08/2018
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Very good
[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Schmelzi
12/01/2018
Deutschland
Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel
Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste
Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024.
Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες
με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στην βασική λειτουργία