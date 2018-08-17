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  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare For KidsΗλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

HX6381/02

4.2
| (17) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare υποστηρίζει τα παιδικά χαμόγελα
Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

H sonic oδοντόβουρτσα που συνιστούν οι οδοντίατροι παγκοσμίως1

Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα για παιδιά

Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών

  • 2 λειτουργίες

  • 2 κεφαλές βουρτσίσματος

Κεφαλές βουρτσίσματος βάσει ηλικίας για την προστασία των παιδικών δοντιών

Κεφαλές βουρτσίσματος βάσει ηλικίας για την προστασία των παιδικών δοντιών

Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare έχει 2 μεγέθη κεφαλών βουρτσίσματος, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καθαρίζουν απαλά και να προστατεύουν τα δόντια σε βασικά στάδια της ανάπτυξης

Μη κυλινδρικό σχήμα

Μη κυλινδρικό σχήμα

Η άκαμπτη λαβή επιτρέπει στα παιδιά να την τοποθετούν σε όρθια θέση, καθώς και να βάζουν οδοντόκρεμα όταν η οδοντόβουρτσα είναι σε οριζόντια θέση.

Σχεδιασμός πολλαπλών λαβών για γονείς και παιδιά

Σχεδιασμός πολλαπλών λαβών για γονείς και παιδιά

Εργονομικά σχεδιασμένη για να μπορούν οι γονείς και τα παιδιά να βουρτσίζουν τα δόντια τους μαζί ή μόνα τους

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

17

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good

[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Very good

[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

12/01/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel

Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024. 

  1. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

  2. με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στην βασική λειτουργία