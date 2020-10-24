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Philips Sonicare For Kids HX6341/02 Sonic electric toothbrush
Μη διαθέσιμο πλέον
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HX6341/02
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Πώς λειτουργεί η καθοδήγηση βουρτσίσματος στην εφαρμογή Sonicare;
Σε ποιες χώρες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Sonicare;
Τι υποδηλώνουν οι λυχνίες κατάστασης μπαταρίας στην οδοντόβουρτσα Sonicare;
Γιατί η εφαρμογή Philips Sonicare απαιτεί δικαιώματα
Μπορώ να αντικαταστήσω την μπαταρία της οδοντόβουρτσας Sonicare;
Δεν μπορώ να συνδέσω την οδοντόβουρτσά μου με την εφαρμογή Sonicare
Η οδοντόβουρτσα Sonicare δονείται με μικρότερη ισχύ
Η οδοντόβουρτσα Sonicare δεν δονείται
Η οδοντόβουρτσα Sonicare απενεργοποιείται από μόνη της
Η οδοντόβουρτσα Sonicare δεν φορτίζεται