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Μη διαθέσιμο πλέον

Philips SonicareFor Kids HX6341/02 Sonic electric toothbrush

HX6341/02

4.7
| (7) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
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Κριτικές

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4.7

από 5

7

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

19/11/2019

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Einfach Klasse

Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.

Πλεονεκτήματα

Qualität

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

11/04/2017

Sverige

Sverige

Barnen älskar den!

Nu har vi använt eltandborsten och appen i snart 1 vecka. 6-åringen älskar att borsta med eltandborsten och appen tillsammans med det lilla djuret! Även om vi borstar hans tänder lite extra efteråt. 4-åringen är däremot skeptisk till eltandborsten men appen fungerar alldeles utmärkt att använda med manuell borstning också! Så vi kör både och! Tummen upp för det! Barnen älskar de små paketen som dyker upp efter varje borstning! Roligt att man som föräldrar också kan lägga till egna överraskningar vid ett visst antal uppnådda tandborstningar!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

29/07/2015

Nederland

Nederland

superhandige tandenborstel!

hele handige tandenborstel met leuke plaatjes. leuk voor kinderen!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.