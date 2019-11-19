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Μη διαθέσιμο πλέον
4.7
από 5
7
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Feuerstein321
19/11/2019
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Einfach Klasse
Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.
Πλεονεκτήματα
Qualität
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Lolisosa
11/04/2017
Sverige
Barnen älskar den!
Nu har vi använt eltandborsten och appen i snart 1 vecka. 6-åringen älskar att borsta med eltandborsten och appen tillsammans med det lilla djuret! Även om vi borstar hans tänder lite extra efteråt. 4-åringen är däremot skeptisk till eltandborsten men appen fungerar alldeles utmärkt att använda med manuell borstning också! Så vi kör både och! Tummen upp för det! Barnen älskar de små paketen som dyker upp efter varje borstning! Roligt att man som föräldrar också kan lägga till egna överraskningar vid ett visst antal uppnådda tandborstningar!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Merlijn10
29/07/2015
Nederland
superhandige tandenborstel!
hele handige tandenborstel met leuke plaatjes. leuk voor kinderen!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush