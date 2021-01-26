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  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
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  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
  • Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare For KidsΗλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

HX6311/07

4.4
| (209) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic
H Philips Sonicare For Kids είναι μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα για παιδιά άνω των 7 ετών. Απομακρύνει τέλεια την πλάκα, διαθέτει τεχνολογία Sonic και συνοδεύεται από διάφορα αυτοκόλλητα και εκπαιδευτικά εργαλεία που κάνουν το βούρτσισμα παιχνίδι για μια ζωή.
Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

H sonic oδοντόβουρτσα που συνιστούν οι οδοντίατροι παγκοσμίως1

Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα για παιδιά

Τέλεια στοματική φροντίδα για το παιδί σας με τη δύναμη της Sonic

  • 2 λειτουργίες

  • 1 κεφαλή βουρτσίσματος

  • 8 αυτοκόλλητα

Κεφαλές σε 2 μεγέθη

Κεφαλές σε 2 μεγέθη

Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare διαθέτει κεφαλές σε δύο μεγέθη, οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για να καθαρίζουν απαλά και να προστατεύουν τα δόντια κατά την ανάπτυξη.

Το KidTimer βοηθά στην αύξηση του χρόνου βουρτσίσματος

Το KidTimer βοηθά στην αύξηση του χρόνου βουρτσίσματος

Για να συνηθίσει εύκολα το παιδί σας το καθημερινό βούρτσισμα, αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα αυξάνει σταδιακά το χρόνο βουρτσίσματος σε διάστημα 90 ημερών μέχρι τα 2 λεπτά που συνιστούν οι οδοντίατροι, ώστε να αποκτήσει υγιεινές συνήθειες με τον πιο φυσικό τρόπο.

2 φιλικές προς τα παιδιά λειτουργίες ισχύος προσφέρουν απαλό και αποτελεσματικό καθαρισμό

2 φιλικές προς τα παιδιά λειτουργίες ισχύος προσφέρουν απαλό και αποτελεσματικό καθαρισμό

Με δύο λειτουργίες ισχύος κατάλληλες για παιδιά, αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα προσφέρει σωστό καθαρισμό για διάφορες ηλικίες. Διαθέτει λειτουργία χαμηλής ισχύος για μικρότερα παιδιά και λειτουργία υψηλής ισχύος για μεγαλύτερα παιδιά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

209

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολυ καλο

Ιδανικό για αποτελεσματικό πλύσιμο δοντιών σε ενήλικες και παιδιά!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/07 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/07 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

02/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

great toothbrush

Excellent toothbrush! Bought 1 each for my 3 kids under 4. Give me peace of mind wen it comes to brushing their teeth. A lot of money tho but worth it

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024. 

  1. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

  2. σε δύσκολα σημεία

  3. κατ' οίκον έρευνα της Philips Sonicare στις ΗΠΑ, στην οποία συμμετείχαν οδοντίατροι με παιδιά ηλικίας 4-10 ετών

  4. με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα