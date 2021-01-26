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  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
  • Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare For KidsΗλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

HX6311/02

4.4
| (209) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών
Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare HX6311/02 υποστηρίζει τα παιδικά χαμόγελα
Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

H sonic oδοντόβουρτσα που συνιστούν οι οδοντίατροι παγκοσμίως1

Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα για παιδιά

Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών

  • 2 λειτουργίες

  • 2 κεφαλές βουρτσίσματος

Η δυναμική καθαριστική δράση της Sonicare οδηγεί τα υγρά ανάμεσα στα δόντια

Η δυναμική καθαριστική δράση της Sonicare οδηγεί τα υγρά ανάμεσα στα δόντια

Η μοναδική δυναμική δράση της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας Philips Sonicare φτάνει απαλά και αποτελεσματικά βαθιά μέσα στα δόντια και στα ούλα.

Η κεφαλή οδοντόβουρτσας από καουτσούκ είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει τα δόντια των παιδιών

Η κεφαλή οδοντόβουρτσας από καουτσούκ είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει τα δόντια των παιδιών

Η κεφαλή οδοντόβουρτσας από καουτσούκ είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει τα δόντια των παιδιών

Το KidTimer βοηθά στην αύξηση του χρόνου βουρτσίσματος

Το KidTimer βοηθά στην αύξηση του χρόνου βουρτσίσματος

Αυξάνει σταδιακά το χρόνο βουρτσίσματος σε διάστημα 90 ημερών, προσεγγίζοντας τη συνιστώμενη διάρκεια βουρτσίσματος 2 λεπτών του οδοντιάτρου

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.4

από 5

209

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολυ καλο

Ιδανικό για αποτελεσματικό πλύσιμο δοντιών σε ενήλικες και παιδιά!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/07 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/07 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

02/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

great toothbrush

Excellent toothbrush! Bought 1 each for my 3 kids under 4. Give me peace of mind wen it comes to brushing their teeth. A lot of money tho but worth it

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024. 

  1. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

  2. με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στην βασική λειτουργία