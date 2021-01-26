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Μη διαθέσιμο πλέον
2 λειτουργίες
2 κεφαλές βουρτσίσματος
Η μοναδική δυναμική δράση της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας Philips Sonicare φτάνει απαλά και αποτελεσματικά βαθιά μέσα στα δόντια και στα ούλα.
Η κεφαλή οδοντόβουρτσας από καουτσούκ είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει τα δόντια των παιδιών
Αυξάνει σταδιακά το χρόνο βουρτσίσματος σε διάστημα 90 ημερών, προσεγγίζοντας τη συνιστώμενη διάρκεια βουρτσίσματος 2 λεπτών του οδοντιάτρου
4.4
από 5
209
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εύα2021
26/01/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολυ καλο
Ιδανικό για αποτελεσματικό πλύσιμο δοντιών σε ενήλικες και παιδιά!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/07 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/07 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic
Dora34
23/02/2017
United Kingdom
Great toothbrush for kids!
My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Velle
02/02/2017
United Kingdom
great toothbrush
Excellent toothbrush! Bought 1 each for my 3 kids under 4. Give me peace of mind wen it comes to brushing their teeth. A lot of money tho but worth it
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024.
Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες
με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στην βασική λειτουργία