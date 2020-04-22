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  • Εξαιρετικά ευαίσθητος καθαρισμός. Εξαιρετικά μαλακή άνεση.
  • Εξαιρετικά ευαίσθητος καθαρισμός. Εξαιρετικά μαλακή άνεση.
  • Εξαιρετικά ευαίσθητος καθαρισμός. Εξαιρετικά μαλακή άνεση.
  • Εξαιρετικά ευαίσθητος καθαρισμός. Εξαιρετικά μαλακή άνεση.
  • Εξαιρετικά ευαίσθητος καθαρισμός. Εξαιρετικά μαλακή άνεση.
  • Εξαιρετικά ευαίσθητος καθαρισμός. Εξαιρετικά μαλακή άνεση.

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare S SensitiveΤυπικές κεφαλές οδοντόβουρτσας Sonic

HX6052/07

4.4
| (32) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εξαιρετικά ευαίσθητος καθαρισμός. Εξαιρετικά μαλακή άνεση.
Η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare S Sensitive είναι ιδανική αν αναζητάτε ανακούφιση για τα ευαίσθητα δόντια και ούλα που σας πονούν. Απολαύστε αποτελεσματικό καθαρισμό που είναι ήπιος προς τα ούλα σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού για τα ευαίσθητα δόντια και ούλα

Εξαιρετικά ευαίσθητος καθαρισμός. Εξαιρετικά μαλακή άνεση.

  • 2 τεμαχίων

  • Κανονικό μέγεθος

  • Κουμπωτή

  • Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Αφαιρεί περισσότερη πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.

Αφαιρεί περισσότερη πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.

Πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας, κλινικά αποδεδειγμένα αφαιρούν περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός τριχών απομακρύνει μαλακά την πλάκα

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός τριχών απομακρύνει μαλακά την πλάκα

Αυτή η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare για ευαίσθητα δόντια διαθέτει εξαιρετικά μαλακές τρίχες για απαλό και αποτελεσματικό καθαρισμό. Οι στρογγυλεμένες τρίχες προσαρμόζονται στο σχήμα των δοντιών σας για απίστευτα απαλή εμπειρία βουρτσίσματος. Διατίθεται και σε μικρότερο, πρακτικό μέγεθος για καθαρισμό ακριβείας.

Κουμπωτός σχεδιασμός για εύκολη τοποθέτηση της κεφαλής οδοντόβουρτσας

Κουμπωτός σχεδιασμός για εύκολη τοποθέτηση της κεφαλής οδοντόβουρτσας

Η κεφαλή βουρτσίσματος Sensitive ταιριάζει απόλυτα σε όλες τις λαβές των Philips Sonicare εκτός από την PowerUp Battery και την Essence. Απλώς κουμπώστε και ξεκουμπώστε την για εύκολη αντικατάσταση και καθαρισμό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

32

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

22/04/2020

Italia

Italia

Buon prodotto!

Testina adatta per chi come me ha le gengive sensibili.Per questo mi trovo meglio con questa testina rispetto a quella standard. Soddisfatta !

Μειονεκτήματα

Nessuno

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico

09/03/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle

Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!

Πλεονεκτήματα

Super bei empfindlichem Zahnfleisch

Μειονεκτήματα

Keine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

15/01/2022

France

France

Adapté aux gencives fragiles

Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?

Πλεονεκτήματα

Très souple

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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