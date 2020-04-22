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Μη διαθέσιμο πλέον
2 τεμαχίων
Κανονικό μέγεθος
Κουμπωτή
Για ευαίσθητα δόντια και ούλα
Πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας, κλινικά αποδεδειγμένα αφαιρούν περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα.
Αυτή η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare για ευαίσθητα δόντια διαθέτει εξαιρετικά μαλακές τρίχες για απαλό και αποτελεσματικό καθαρισμό. Οι στρογγυλεμένες τρίχες προσαρμόζονται στο σχήμα των δοντιών σας για απίστευτα απαλή εμπειρία βουρτσίσματος. Διατίθεται και σε μικρότερο, πρακτικό μέγεθος για καθαρισμό ακριβείας.
Η κεφαλή βουρτσίσματος Sensitive ταιριάζει απόλυτα σε όλες τις λαβές των Philips Sonicare εκτός από την PowerUp Battery και την Essence. Απλώς κουμπώστε και ξεκουμπώστε την για εύκολη αντικατάσταση και καθαρισμό.
4.4
από 5
32
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
octavia79
22/04/2020
Italia
Buon prodotto!
Testina adatta per chi come me ha le gengive sensibili.Per questo mi trovo meglio con questa testina rispetto a quella standard. Soddisfatta !
Μειονεκτήματα
Nessuno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico
Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Πλεονεκτήματα
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Μειονεκτήματα
Keine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Coco84
15/01/2022
France
Adapté aux gencives fragiles
Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?
Πλεονεκτήματα
Très souple
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard