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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
2 τεμαχίων
Κανονικό μέγεθος
Κουμπωτή
Καθαρισμός φιλικός προς τα παιδιά
Οι κεφαλές οδοντόβουρτσας Philips Sonicare for Kids διαθέτουν προφίλ ειδικά διαμορφωμένο ώστε να ταιριάζει στα παιδικά δοντάκια (από 7 ετών και άνω), καθώς και μαλακές τρίχες για ήπιο καθάρισμα. Το πίσω μέρος της κεφαλής διαθέτει καουτσούκ για πιο ασφαλή και ευχάριστη χρήση. Διατίθενται και σε μικρότερο, πρακτικό μέγεθος για παιδιά ηλικίας 4+.
Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι η κεφαλή βουρτσίσματος Philips Sonicare for Kids αφαιρεί πιο αποτελεσματικά την πλάκα σε σύγκριση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες. Προστατέψτε περισσότερο τα παιδιά σας από την οδοντική σήψη και κάντε πιο ευχάριστες τις επισκέψεις στον οδοντίατρο. Εγγυημένα καλύτερα αποτελέσματα στους οδοντιατρικούς ελέγχους. Διαφορετικά, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.
Η ισχύς των υπερήχων σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τον περιορισμένο χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στα δόντια τους. Βοηθήστε τα να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες και να τελειοποιήσουν το βούρτσισμα!
4.8
από 5
26
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
cm1947
02/11/2011
United Kingdom
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads
mizz_novalee
23/09/2022
Deutschland
Μέρος της προώθησης
Tolle Bürstenköpfe für die Kids
Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.
Πλεονεκτήματα
Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe
Μειονεκτήματα
keine
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
LadySL
19/09/2022
Deutschland
Μέρος της προώθησης
Super annehmen und leicht im Mund
Kein zu großer Bürstenkopf, so dass auch die hinteren Backenzähne problemlos erreicht werden können Schönes Design, leichte Anwendung. Perfekte Transportbox. Die neuen Bürstenköpfe sind nicht so teuer, daher die Preis Leistungsverhältnis super
Πλεονεκτήματα
Weiche Börsten
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες