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Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare For KidsΤυπικές κεφαλές οδοντόβουρτσας Sonic

HX6042/33

4.8
| (26) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού μέσα σε δευτερόλεπτα.*
Η κεφαλή οδοντόβουρτσας Sonicare For Kids είναι ιδανική για τα μικρά στοματάκια όπου τα δόντια μεγαλώνουν ακόμα. Λειτουργεί αποκλειστικά με την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα For Kids, προσφέροντας μια ασφαλή και πιο ευχάριστη εμπειρία που βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν σωστές συνήθειες.
Δείτε όλα τα οφέλη

Καθαρίζει και προστατεύει τα παιδικά χαμόγελα (για ηλικίες 7+)

Κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού μέσα σε δευτερόλεπτα.*

  • 2 τεμαχίων

  • Κανονικό μέγεθος

  • Κουμπωτή

  • Καθαρισμός φιλικός προς τα παιδιά

Ηλικία 7+

Ηλικία 7+

Οι κεφαλές οδοντόβουρτσας Philips Sonicare for Kids διαθέτουν προφίλ ειδικά διαμορφωμένο ώστε να ταιριάζει στα παιδικά δοντάκια (από 7 ετών και άνω), καθώς και μαλακές τρίχες για ήπιο καθάρισμα. Το πίσω μέρος της κεφαλής διαθέτει καουτσούκ για πιο ασφαλή και ευχάριστη χρήση. Διατίθενται και σε μικρότερο, πρακτικό μέγεθος για παιδιά ηλικίας 4+.

Έως και 75% πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

Έως και 75% πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι η κεφαλή βουρτσίσματος Philips Sonicare for Kids αφαιρεί πιο αποτελεσματικά την πλάκα σε σύγκριση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες. Προστατέψτε περισσότερο τα παιδιά σας από την οδοντική σήψη και κάντε πιο ευχάριστες τις επισκέψεις στον οδοντίατρο. Εγγυημένα καλύτερα αποτελέσματα στους οδοντιατρικούς ελέγχους. Διαφορετικά, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.

Το άψογο καθάρισμα αξιοποιεί κάθε δευτερόλεπτο

Το άψογο καθάρισμα αξιοποιεί κάθε δευτερόλεπτο

Η ισχύς των υπερήχων σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τον περιορισμένο χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά στα δόντια τους. Βοηθήστε τα να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες και να τελειοποιήσουν το βούρτσισμα!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.8

από 5

26

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

02/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6042/05 Standard sonic toothbrush heads

23/09/2022

Deutschland

Deutschland

Tolle Bürstenköpfe für die Kids

Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.

Πλεονεκτήματα

Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe

Μειονεκτήματα

keine

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

19/09/2022

Deutschland

Deutschland

Super annehmen und leicht im Mund

Kein zu großer Bürstenkopf, so dass auch die hinteren Backenzähne problemlos erreicht werden können Schönes Design, leichte Anwendung. Perfekte Transportbox. Die neuen Bürstenköpfe sind nicht so teuer, daher die Preis Leistungsverhältnis super

Πλεονεκτήματα

Weiche Börsten

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες