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Μη διαθέσιμο πλέον
1 τμχ.
Συμπαγές μέγεθος
Κουμπωτή
Συνολικός καθαρισμός
Η κεφαλή βουρτσίσματος Sonicare της Philips διαθέτει καμπυλωτό προφίλ, ώστε να εφαρμόζει φυσικά στο σχήμα των δοντιών σας και να καθαρίζει τις δυσπρόσιτες περιοχές.
Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.
Αυτή η κεφαλή κουμπώνει και αποσπάται από τη λαβή της οδοντόβουρτσας, για σταθερή εφαρμογή και εύκολη συντήρηση και καθαρισμό. Ταιριάζει σε όλες τις οδοντόβουρτσες Philips Sonicare εκτός από την PowerUp Battery και την Essence.
4.5
από 5
372
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Patel93
13/05/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Brilliant
Nice sleek packaging with is easy to store. The tooth brush heads are strong , durable and easy to attach. Leaves my teeth feeling clean without too much force.
Πλεονεκτήματα
Packaging and storage
Μειονεκτήματα
Only 2 in a pack
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProResults HX6012/87 2-pack brush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProResults HX6012/87 2-pack brush heads
Bixybee
21/04/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Perfect blend of gentle & clean
Great bristles on the brush heads. They are 'medium soft' which means they are soft enough to not cause any damage if you accidentally press too hard when brushing yet firm enough to actually clean your teeth properly of debris including stubborn sticky plaque that you can get if you're a smoker. Excellent job, will purchase more.
Πλεονεκτήματα
thorough clean, gentle on gums, firm on debris
Μειονεκτήματα
none
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProResults HX6012/87 2-pack brush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProResults HX6012/87 2-pack brush heads
Alfdog05
15/04/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Exceptional teeth cleaning
I found this much better than the previous toothbrush head I was using i much prefer the softer bristles and I found it to be a much superior clean to the one i was using previously. The shape of the head helps to get those hard to reach places and gets between the teeth with ease. Would definitely recommend
Πλεονεκτήματα
Quality of the head, ease of use
Μειονεκτήματα
N/A
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProResults HX6012/87 2-pack brush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ProResults HX6012/87 2-pack brush heads
Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες