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Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare ProResultsΤυπικές κεφαλές οδοντόβουρτσας Sonic

HX6011

4.5
| (372) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κορυφαία απόδοση.* Εγγυημένη ποιότητα.
Μια από τις καλύτερες κεφαλές οδοντόβουρτσας που έχουμε σχεδιάσει ποτέ, η Philips Sonicare ProResults είναι ιδανική για νέους και παλιούς χρήστες των Sonicare που επιθυμούν την αυθεντική εμπειρία καθαρισμού Sonicare σε απίστευτη τιμή.
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Κορυφαία απόδοση σε κορυφαία τιμή

Κορυφαία απόδοση.* Εγγυημένη ποιότητα.

  • 1 τμχ.

  • Κανονικό μέγεθος

  • Κουμπωτή

  • Συνολικός καθαρισμός

Μεγαλύτερη απόδοση Philips Sonicare

Μεγαλύτερη απόδοση Philips Sonicare

Η κεφαλή βουρτσίσματος Sonicare της Philips διαθέτει καμπυλωτό προφίλ, ώστε να εφαρμόζει φυσικά στο σχήμα των δοντιών σας και να καθαρίζει τις δυσπρόσιτες περιοχές.

Αφαιρεί έως και 2 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.

Αφαιρεί έως και 2 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.

Αυτή η κεφαλή βουρτσίσματος αφαιρεί έως και 2 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σύγκριση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.5

από 5

372

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

13/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

Nice sleek packaging with is easy to store. The tooth brush heads are strong , durable and easy to attach. Leaves my teeth feeling clean without too much force.

Πλεονεκτήματα

Packaging and storage

Μειονεκτήματα

Only 2 in a pack

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProResults HX6012/87 2-pack brush heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProResults HX6012/87 2-pack brush heads

21/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Perfect blend of gentle & clean

Great bristles on the brush heads. They are 'medium soft' which means they are soft enough to not cause any damage if you accidentally press too hard when brushing yet firm enough to actually clean your teeth properly of debris including stubborn sticky plaque that you can get if you're a smoker. Excellent job, will purchase more.

Πλεονεκτήματα

thorough clean, gentle on gums, firm on debris

Μειονεκτήματα

none

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProResults HX6012/87 2-pack brush heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProResults HX6012/87 2-pack brush heads

15/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Exceptional teeth cleaning

I found this much better than the previous toothbrush head I was using i much prefer the softer bristles and I found it to be a much superior clean to the one i was using previously. The shape of the head helps to get those hard to reach places and gets between the teeth with ease. Would definitely recommend

Πλεονεκτήματα

Quality of the head, ease of use

Μειονεκτήματα

N/A

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProResults HX6012/87 2-pack brush heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ProResults HX6012/87 2-pack brush heads

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες