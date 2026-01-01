Προστατέψτε τα ούλα σας με τον αισθητήρα πίεσής μας

Είναι εύκολο να βουρτσίσετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, γι' αυτό η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare διαθέτει αισθητήρα για την ανίχνευση πίεσης με απτική ανατροφοδότηση που εντοπίζει την υπερβολική πίεση. Αν βουρτσίζετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, θα σας ειδοποιήσει με ήπιες δονήσεις, ως υπενθύμιση να μειώσετε την πίεση, ώστε τα ούλα σας να παραμένουν προστατευμένα.