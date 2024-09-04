This is a fantastic product. Just attach the head, fill the water tank, and you're good to go. It has been a month, but I didn't even have to charge it once, even though I use it twice a day. Fantastic battery life. Well done! Comes with two cleaning type settings, where you can change with a single push of a button. Moreover, another button is included to adjust the strength of the flow. Two different cleaning heads are included. Depending on your needs, you can select between either the classic or the signature quad one. My first day was about getting used to the product because it was my first flosser. The bizarre feeling that you get on the first day quickly becomes an everyday habit in no time because you get a clean feeling in your mouth after you use the product. Another great feature is that it guides you as you keep flossing so you can manage the time you spent on each side of your teeth. The only downside is if you have sensitive or bleeding gums, the highest setting might be irritating because it is quite powerful. The travel bag is a great addition. The charging cable is USB-A to USB-C and made of very high-quality material that I've never seen in other products.