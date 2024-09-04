2 χρόνια εγγύηση
Μη διαθέσιμο πλέον
HX3806/31
Τεχνολογία Quad Stream
Σας καθοδηγούν τα κύματα δόνησης
Το μοναδικό άκρο Quad Stream σε σχήμα X διαχωρίζει τη ροή σε 4 πίδακες νερού, οι οποίοι καλύπτουν μεγαλύτερη περιοχή μεταξύ των δοντιών και κατά μήκος της γραμμής των ούλων. Αποκτήστε πιο γρήγορο και βαθύ καθαρισμό χωρίς την ταλαιπωρία του οδοντικού νήματος.
Οι ήπιοι παλμοί νερού σάς καθοδηγούν κατά τη λειτουργία Βαθύ καθαρισμού, για να έχετε κάθε φορά σωστό αποτέλεσμα.
Επιλέξτε τον καθαρισμό που ταιριάζει στο χαμόγελό σας. Η λειτουργία Καθαρισμού παρέχει συνεχή ροή για αποτελεσματικό καθημερινό καθαρισμό. Η λειτουργία Βαθύ καθαρισμού προσφέρεται για πιο σχολαστικό καθαρισμό. Το ρυθμιζόμενο επίπεδο έντασης προσαρμόζεται ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
4.0
από 5
185
Κριτικές
Bogdan1988
04/09/2024
United Kingdom
Really good
This is my first such thing and I couldn’t be happier. Takes a while to get used to using it but it will only get better in the way that you will not splash water everywhere and you will get to do it quicker and quicker till you probably reach the 15 seconds on each side, i still take longer than that but i know i am doing it quicker that the first few times i used it. You should start with the lower pressure setting first and gradually increase it as you get used to it. Battery lasts about 4 days till i get the power light flashing and I haven’t tried to check how much longer it lasts after that.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Power Flosser 3000 HX3806/33 Cordless water flosser with accessories
eetmw
12/01/2023
United Kingdom
Fantastic, a really good clean
A bit of practice is required, as another user said it can be messy until you get the hang of it, I sprayed water everywhere. I don't think it's designed for you to look at what you are spraying but once you have the feel of it it's fine. In terms of cleaning it brilliant, I've used the little brushes for between your teeth since to see how clean the gaps are and it really does the job. Not much else to say, simple and works, I only use it on the high setting.
Πλεονεκτήματα
All over and in between clean teeth.
Μειονεκτήματα
Bathroom death spray until you get the hang of it.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Power Flosser 3000 HX3806/31 Cordless water flosser with accessories
Driverhire3
12/01/2022
United Kingdom
Works as it should
The dentist kept on at me to floss more, and never got round to it, then thought about a power flossy. And now l have one, l trend to use it every day sometimes even twice, and it's amazing how much stuff it get from between your teeth, which will keep my dentist happy, and and going forwards less problems with my teeth.
Πλεονεκτήματα
Good at removing food debris from between your teeth
Μειονεκτήματα
Not really a con, but be careful not to point it towards your throat
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Power Flosser 3000 HX3806/31 Cordless water flosser with accessories
Σε in-vitro μελέτη. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.