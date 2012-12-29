2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Ασύγκριτη καθαρότητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια
Ανακαλύψτε τον κρυστάλλινο ήχο με το νέο home cinema SoundHub HTS9241. Τα τουίτερ τιτανίου αποδίδουν εκπληκτική καθαρότητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια ήχου. Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες και την αγαπημένη σας μουσική, όπως ακριβώς τους αξίζει.
3D Blu-ray
Τουίτερ τιτανίου
Τα συμβατά τουίτερ, από τιτάνιο, είναι πολύ ανθεκτικά και ελαφριά εξασφαλίζοντας άψογο ήχο. Η απίθανη αντίστασή τους στην παραμόρφωση και την αντήχηση σε όλο το εύρος ακουγόμενων συχνοτήτων εξασφαλίζει αξεπέραστη καθαρότητα ακόμα και της παραμικρής λεπτομέρειας ήχου.
Οι ενισχυτές Premium Class-D αποτελούν αποκλειστική τεχνολογία της Philips και έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν την αρχική πηγή ήχου για μεγαλύτερη ακρίβεια του σήματος, επιτρέποντάς σας να ακούτε την παραμικρή λεπτομέρεια σε μουσική και ταινίες, όπως ακριβώς θα ήθελε ο καλλιτέχνης ή ο σκηνοθέτης.
Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.
4.1
από 5
81
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ys78
29/12/2012
United Kingdom
Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system
Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
ukmas78
08/11/2011
United Kingdom
Never seen anything like this
This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
babars
13/09/2012
Italia
Ottimo
Design davvero splendido e ottime prestazioni. Ottima la possibilita' di collegare in wifi al pc per vedere film dall'hard disk. Purtroppo i tweeter non hanno i buchi posteriori per poterli appendere al muro (in alternativa si toglie la base in vetro ma il risultato non e' ottimale). Un'altra limitazione e' data dal subwoofer che si collega con un cavo particolare e non con un normale cavo stereo. Quindi la distanza massima del subwoofer dal lettore e' limitata dalla lunghezza del cavo in dotazione.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SoundHub HTS9241 Home Theater 2.1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SoundHub HTS9241 Home Theater 2.1
Επίσης, το home cinema μπορεί να συνδεθεί με όλες τις υπόλοιπες τηλεοράσεις Philips.
Για να ελέγξετε αν η υπηρεσία Video on Demand είναι διαθέσιμη στη χώρα σας, επισκεφθείτε το www.philips.com/blu-ray.