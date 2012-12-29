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Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Fidelio SoundHubHome Cinema 2.1

HTS9241/12

4.1

| (81) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ασύγκριτη καθαρότητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια

Ανακαλύψτε τον κρυστάλλινο ήχο με το νέο home cinema SoundHub HTS9241. Τα τουίτερ τιτανίου αποδίδουν εκπληκτική καθαρότητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια ήχου. Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες και την αγαπημένη σας μουσική, όπως ακριβώς τους αξίζει.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος για ήχο

Ασύγκριτη καθαρότητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια

  • 3D Blu-ray

  • Τουίτερ τιτανίου

Τουίτερ τιτανίου για ήχο εκπληκτικής καθαρότητας χωρίς παραμορφώσεις

Τουίτερ τιτανίου για ήχο εκπληκτικής καθαρότητας χωρίς παραμορφώσεις

Τα συμβατά τουίτερ, από τιτάνιο, είναι πολύ ανθεκτικά και ελαφριά εξασφαλίζοντας άψογο ήχο. Η απίθανη αντίστασή τους στην παραμόρφωση και την αντήχηση σε όλο το εύρος ακουγόμενων συχνοτήτων εξασφαλίζει αξεπέραστη καθαρότητα ακόμα και της παραμικρής λεπτομέρειας ήχου.

Ενισχυτές Premium Class D για λεπτομερέστατη αναπαραγωγή ήχου

Ενισχυτές Premium Class D για λεπτομερέστατη αναπαραγωγή ήχου

Οι ενισχυτές Premium Class-D αποτελούν αποκλειστική τεχνολογία της Philips και έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν την αρχική πηγή ήχου για μεγαλύτερη ακρίβεια του σήματος, επιτρέποντάς σας να ακούτε την παραμικρή λεπτομέρεια σε μουσική και ταινίες, όπως ακριβώς θα ήθελε ο καλλιτέχνης ή ο σκηνοθέτης.

Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D

Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D

Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.1

από 5

81

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system

Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

08/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Never seen anything like this

This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

13/09/2012

Italia

Italia

Ottimo

Design davvero splendido e ottime prestazioni. Ottima la possibilita' di collegare in wifi al pc per vedere film dall'hard disk. Purtroppo i tweeter non hanno i buchi posteriori per poterli appendere al muro (in alternativa si toglie la base in vetro ma il risultato non e' ottimale). Un'altra limitazione e' data dal subwoofer che si collega con un cavo particolare e non con un normale cavo stereo. Quindi la distanza massima del subwoofer dal lettore e' limitata dalla lunghezza del cavo in dotazione.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SoundHub HTS9241 Home Theater 2.1

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SoundHub HTS9241 Home Theater 2.1

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Επίσης, το home cinema μπορεί να συνδεθεί με όλες τις υπόλοιπες τηλεοράσεις Philips.

  2. Για να ελέγξετε αν η υπηρεσία Video on Demand είναι διαθέσιμη στη χώρα σας, επισκεφθείτε το www.philips.com/blu-ray.