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Μη διαθέσιμο πλέον
Πλήρης κινηματογραφική αίσθηση στην άνεση του σπιτιού σας
Αυτό το σύστημα παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας και ήχο surround από έναν κομψό σχεδιασμό με μεταλλικό φινίρισμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας. Τα ηχεία αποδίδουν ήχο surround υψηλής πιστότητας για κινηματογραφική εμπειρία στην άνεση του σπιτιού σας.
Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray
Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Τo Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.
To DoubleBASS εξασφαλίζει ότι θα ακούτε ακόμη και τις βαθύτερες συχνότητες μπάσου από τα μικρού μεγέθους υπογούφερ. Αιχμαλωτίζει τις χαμηλές συχνότητες και τις αναδημιουργεί στα πλαίσια του ηχητικού φάσματος του υπογούφερ, αποδίδοντας ήχο μεγαλύτερης έντασης και εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ακρόασης χωρίς συμβιβασμούς.
Οι δίσκοι Blu-ray μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα υψηλής ευκρίνειας, καθώς και φωτογραφίες σε ανάλυση 1920 x 1080, δηλαδή εικόνες Full HD. Καθώς οι λεπτομέρειες γίνονται άμεσα αντιληπτές, οι κινήσεις ομαλότερες και οι εικόνες πιο διαυγείς, οι σκηνές ζωντανεύουν. Το blu-ray αποδίδει επίσης surround ήχο χωρίς συμπίεση και σας προσφέρει εκπληκτικά ζωντανή εμπειρία ήχου. Οι δίσκοι Blu-ray υψηλής χωρητικότητας προσφέρουν δυνατότητα ενσωμάτωσης πλήθους διαδραστικών δυνατοτήτων. Η εύκολη πλοήγηση κατά την αναπαραγωγή και άλλες συναρπαστικές λειτουργίες, όπως τα αναπτυσσόμενα μενού, προσδίδουν μια εντελώς νέα διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία.
3.9
από 5
7
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
gabetmel
28/01/2014
France
très bon produit
contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Jhonnybegoode
15/05/2012
España
Tiene un sonido espectacular
Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
RickH244
10/10/2011
Nederland
Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.
Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS7540 5.1 home cinema
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS7540 5.1 home cinema