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Μη διαθέσιμο πλέον

Home Cinema 5.1

HTS7540/12

3.9

| (7) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πλήρης κινηματογραφική αίσθηση στην άνεση του σπιτιού σας

Αυτό το σύστημα παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας και ήχο surround από έναν κομψό σχεδιασμό με μεταλλικό φινίρισμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας. Τα ηχεία αποδίδουν ήχο surround υψηλής πιστότητας για κινηματογραφική εμπειρία στην άνεση του σπιτιού σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray

Πλήρης κινηματογραφική αίσθηση στην άνεση του σπιτιού σας

  • Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray

Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surroung υψηλής πιστότητας

Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surroung υψηλής πιστότητας

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Τo Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

Τεχνολογία DoubleBASS για πιο πλούσια και βαθιά μπάσα

Τεχνολογία DoubleBASS για πιο πλούσια και βαθιά μπάσα

To DoubleBASS εξασφαλίζει ότι θα ακούτε ακόμη και τις βαθύτερες συχνότητες μπάσου από τα μικρού μεγέθους υπογούφερ. Αιχμαλωτίζει τις χαμηλές συχνότητες και τις αναδημιουργεί στα πλαίσια του ηχητικού φάσματος του υπογούφερ, αποδίδοντας ήχο μεγαλύτερης έντασης και εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ακρόασης χωρίς συμβιβασμούς.

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray για ευκρινείς εικόνες σε Full HD 1080p

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray για ευκρινείς εικόνες σε Full HD 1080p

Οι δίσκοι Blu-ray μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα υψηλής ευκρίνειας, καθώς και φωτογραφίες σε ανάλυση 1920 x 1080, δηλαδή εικόνες Full HD. Καθώς οι λεπτομέρειες γίνονται άμεσα αντιληπτές, οι κινήσεις ομαλότερες και οι εικόνες πιο διαυγείς, οι σκηνές ζωντανεύουν. Το blu-ray αποδίδει επίσης surround ήχο χωρίς συμπίεση και σας προσφέρει εκπληκτικά ζωντανή εμπειρία ήχου. Οι δίσκοι Blu-ray υψηλής χωρητικότητας προσφέρουν δυνατότητα ενσωμάτωσης πλήθους διαδραστικών δυνατοτήτων. Η εύκολη πλοήγηση κατά την αναπαραγωγή και άλλες συναρπαστικές λειτουργίες, όπως τα αναπτυσσόμενα μενού, προσδίδουν μια εντελώς νέα διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.9

από 5

7

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

28/01/2014

France

France

très bon produit

contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes

15/05/2012

España

España

Tiene un sonido espectacular

Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1

10/10/2011

Nederland

Nederland

Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.

Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS7540 5.1 home cinema

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS7540 5.1 home cinema

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.