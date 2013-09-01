2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
HTS7200/12
Ευκρίνεια σε κάθε λεπτομέρεια ήχου
Ζήστε και εσείς τη νέα εμπειρία HD χάρη σε αυτό το κομψό Blu-ray Home Theater από αλουμίνιο και γυαλί. Τα μαλακά θολοειδή τουίτερ που είναι ενσωματωμένα στα ηχεία υψηλής ποιότητας παρέχουν μοναδική ευκρίνεια ήχου. Η παρακολούθηση ταινιών αλλάζει για πάντα.
Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray
Τα μαλακά θολοειδή τουίτερ αναπαράγουν καθαρές συχνότητες υψηλού και μεσαίου φάσματος που βελτιώνουν τη συνολική ευκρίνεια του ήχου που παράγεται από τα ηχεία.
Η τεχνολογία Dolby Virtual Speaker αποτελεί εξελιγμένη τεχνολογία ήχου, η οποία παράγει πλούσιο και εντυπωσιακό surround ήχο από ένα σύστημα δύο ηχείων. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Η αναπαραγωγή DVD ενισχύεται επεκτείνοντας το περιβάλλον 2 καναλιών. Σε συνδυασμό με επεξεργασία Dolby Pro Logic II, μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκαναλικό surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.
Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας ήχου, το FullSound συνδυάζει την εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη συμπιεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας συνεπάρει!
3.4
από 5
117
Κριτικές
marrick7377
01/09/2013
Italia
Super qualità-prezzo
Visione blue Ray e qualità audio molto valida. Molto intuitivo nell'utilizzo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS7200 Home Theater 2.1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS7200 Home Theater 2.1
MANU 08
12/06/2020
España
Disfrutando en casa
Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.
Πλεονεκτήματα
Todo...
Μειονεκτήματα
Nada
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1
Ημερομηνία χρήσης 2018-06-12
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1
Ημερομηνία χρήσης 2018-06-12
Delft50
01/12/2016
Nederland
Uitstekent mooi warm geluid en erg gebruiksvriendelijk.
Werkt goed en naar behoren, gebruik vriendelijk en duidelijk. Mooi warm geluid.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS7200 2.1 home cinema
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS7200 2.1 home cinema