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Μη διαθέσιμο πλέον

Home Cinema 2.1

HTS7200/12

3.4

| (117) Κριτικές

Ευκρίνεια σε κάθε λεπτομέρεια ήχου

Ζήστε και εσείς τη νέα εμπειρία HD χάρη σε αυτό το κομψό Blu-ray Home Theater από αλουμίνιο και γυαλί. Τα μαλακά θολοειδή τουίτερ που είναι ενσωματωμένα στα ηχεία υψηλής ποιότητας παρέχουν μοναδική ευκρίνεια ήχου. Η παρακολούθηση ταινιών αλλάζει για πάντα.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray

Ευκρίνεια σε κάθε λεπτομέρεια ήχου

  • Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray

Μαλακά θολοειδή τουίτερ, για καθαρό ήχο και φωνή

Μαλακά θολοειδή τουίτερ, για καθαρό ήχο και φωνή

Τα μαλακά θολοειδή τουίτερ αναπαράγουν καθαρές συχνότητες υψηλού και μεσαίου φάσματος που βελτιώνουν τη συνολική ευκρίνεια του ήχου που παράγεται από τα ηχεία.

Ηχείο Dolby Virtual για ρεαλιστικό surround sound

Ηχείο Dolby Virtual για ρεαλιστικό surround sound

Η τεχνολογία Dolby Virtual Speaker αποτελεί εξελιγμένη τεχνολογία ήχου, η οποία παράγει πλούσιο και εντυπωσιακό surround ήχο από ένα σύστημα δύο ηχείων. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Η αναπαραγωγή DVD ενισχύεται επεκτείνοντας το περιβάλλον 2 καναλιών. Σε συνδυασμό με επεξεργασία Dolby Pro Logic II, μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκαναλικό surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3

FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντάς τη σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας ήχου, το FullSound συνδυάζει την εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη συμπιεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας συνεπάρει!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

117

Κριτικές

01/09/2013

Italia

Italia

Super qualità-prezzo

Visione blue Ray e qualità audio molto valida. Molto intuitivo nell'utilizzo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS7200 Home Theater 2.1

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS7200 Home Theater 2.1

12/06/2020

España

España

Disfrutando en casa

Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.

Πλεονεκτήματα

Todo...

Μειονεκτήματα

Nada

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1

Ημερομηνία χρήσης 2018-06-12

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1

Ημερομηνία χρήσης 2018-06-12

01/12/2016

Nederland

Nederland

Uitstekent mooi warm geluid en erg gebruiksvriendelijk.

Werkt goed en naar behoren, gebruik vriendelijk en duidelijk. Mooi warm geluid.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS7200 2.1 home cinema

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS7200 2.1 home cinema

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.