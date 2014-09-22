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Μη διαθέσιμο πλέον

Home Cinema 5.1

HTS5593/12

3.8

| (12) Κριτικές

Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος surround με βαθιά μπάσα

Εκτινάξτε την οικιακή σας ψυχαγωγία στα ύψη με το home cinema HTS5593 της Philips. Ηχεία με διπλούς οδηγούς μπάσων που προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 1000W και καθηλωτική αναπαραγωγή 3D Blu-ray Disc.

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Πάθος για ήχο

Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος surround με βαθιά μπάσα

  • Ήχος διπλών μπάσων

  • 3D Blu-ray

Πανίσχυρα ηχεία με διπλούς οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο

Πανίσχυρα ηχεία με διπλούς οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο

Τα πανίσχυρα ηχεία με το σύστημα ανάκλασης μπάσων και τους διπλούς οδηγούς ενισχύουν τις πιο χαμηλές συχνότητες, παράγοντας στιβαρό ήχο με βαθιά μπάσα - για να μπορείτε να ακούσετε τον πιο αδιόρατο ψίθυρο αλλά και τις πιο δυνατές φωνές.

Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surroung υψηλής πιστότητας

Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surroung υψηλής πιστότητας

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Τo Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

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Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

12

Κριτικές

2

22/09/2014

España

España

Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas

Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo

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Η αξιολογηση έγινε για HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1

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Η αξιολογηση έγινε για HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1

22/05/2013

Deutschland

Deutschland

gute Leistung

Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.

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Η αξιολογηση έγινε για HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

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Η αξιολογηση έγινε για HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Musik gut Sprache durchschnitt

Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.

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Η αξιολογηση έγινε για HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

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Η αξιολογηση έγινε για HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.