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Μη διαθέσιμο πλέον
HTS5593/12
Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος surround με βαθιά μπάσα
Εκτινάξτε την οικιακή σας ψυχαγωγία στα ύψη με το home cinema HTS5593 της Philips. Ηχεία με διπλούς οδηγούς μπάσων που προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 1000W και καθηλωτική αναπαραγωγή 3D Blu-ray Disc.
Ήχος διπλών μπάσων
3D Blu-ray
Τα πανίσχυρα ηχεία με το σύστημα ανάκλασης μπάσων και τους διπλούς οδηγούς ενισχύουν τις πιο χαμηλές συχνότητες, παράγοντας στιβαρό ήχο με βαθιά μπάσα - για να μπορείτε να ακούσετε τον πιο αδιόρατο ψίθυρο αλλά και τις πιο δυνατές φωνές.
Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Τo Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.
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3.8
από 5
12
Κριτικές
Santi56
22/09/2014
España
Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas
Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1
Markus80
22/05/2013
Deutschland
gute Leistung
Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
gerwy
03/05/2014
Deutschland
Musik gut Sprache durchschnitt
Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS5593 5.1 Home Entertainment-System