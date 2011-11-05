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Μη διαθέσιμο πλέον
HTS5590/12
Πάθος με τον ήχο
Μεγιστοποιήστε την εμπειρία ήχου στο Home Cinema με τις γωνίες των δυναμικών ηχείων 3 κατευθύνσεων! Αναπαραγάγετε όλο το αγαπημένο σας περιεχόμενο ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένου του Blu-ray, στο πρωτοποριακό σύστημα Home Cinema 5000 series της Philips
Επικλινή ηχεία 3D
Αναπαραγωγή Blu-ray 3D
Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.
Τα επικλινή ηχεία 3D διαθέτουν επικλινείς οδηγούς που αποδίδουν ήχο όχι μόνο προς τα εμπρός αλλά και προς το πλάι, δημιουργώντας ένα ευρύτερο ηδυσημείο όπου μπορείτε να απολαύσετε ακόμα πιο επιβλητικό και κινηματογραφικό ήχο Surround.
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3.7
από 5
11
Κριτικές
Pticius
05/11/2011
United Kingdom
Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy
Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS5590 5.1 Home theater
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS5590 5.1 Home theater
Tortyhh
03/05/2014
Deutschland
Wow einfach nur super
Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
ffSN
21/04/2014
Deutschland
Top, sehr zu empfehlen.
Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS5590 5.1 Home Entertainment-System