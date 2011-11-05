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Μη διαθέσιμο πλέον

Home Cinema 5.1

HTS5590/12

3.7

| (11) Κριτικές

Πάθος με τον ήχο

Μεγιστοποιήστε την εμπειρία ήχου στο Home Cinema με τις γωνίες των δυναμικών ηχείων 3 κατευθύνσεων! Αναπαραγάγετε όλο το αγαπημένο σας περιεχόμενο ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένου του Blu-ray, στο πρωτοποριακό σύστημα Home Cinema 5000 series της Philips

Δείτε όλα τα οφέλη

Πραγματικά κινηματογραφική εμπειρία με ήχο που μοιράζεται ομοιόμορφα στο χώρο

Πάθος με τον ήχο

  • Επικλινή ηχεία 3D

  • Αναπαραγωγή Blu-ray 3D

Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D

Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D

Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

Τα επικλινή ηχεία 3D διανέμουν τον ήχο ομοιόμορφα στο δωμάτιο

Τα επικλινή ηχεία 3D διανέμουν τον ήχο ομοιόμορφα στο δωμάτιο

Τα επικλινή ηχεία 3D διαθέτουν επικλινείς οδηγούς που αποδίδουν ήχο όχι μόνο προς τα εμπρός αλλά και προς το πλάι, δημιουργώντας ένα ευρύτερο ηδυσημείο όπου μπορείτε να απολαύσετε ακόμα πιο επιβλητικό και κινηματογραφικό ήχο Surround.

Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

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Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

11

Κριτικές

05/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy

Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS5590 5.1 Home theater

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS5590 5.1 Home theater

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Wow einfach nur super

Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

21/04/2014

Deutschland

Deutschland

Top, sehr zu empfehlen.

Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.