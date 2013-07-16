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Μη διαθέσιμο πλέον

Home Cinema 5.1

HTS3583/12

3

| (3) Κριτικές

Πανίσχυρος ήχος surround

Εκτινάξτε την οικιακή σας ψυχαγωγία στα ύψη με το home cinema HTS3583 της Philips. Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων που προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 600W και καθηλωτική αναπαραγωγή 3D Blu-ray Disc.

Δείτε όλα τα οφέλη

Με Blu-ray 3D

Πανίσχυρος ήχος surround

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

Η ισχύς RMS 600W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Η ισχύς RMS 600W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D

Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D

Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.

Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surroung υψηλής πιστότητας

Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surroung υψηλής πιστότητας

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Τo Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.0

από 5

3

Κριτικές

4
2

16/07/2013

Österreich

Österreich

Das Produkt hält was es verspricht

Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.

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Η αξιολογηση έγινε για HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

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Η αξιολογηση έγινε για HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

05/04/2014

Deutschland

Deutschland

Günstiges Gerät

Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

10/09/2012

España

España

no cumple con las expectativas

Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)

Η αξιολογηση έγινε για HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

Η αξιολογηση έγινε για HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.