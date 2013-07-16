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Μη διαθέσιμο πλέον
HTS3583/12
Πανίσχυρος ήχος surround
Εκτινάξτε την οικιακή σας ψυχαγωγία στα ύψη με το home cinema HTS3583 της Philips. Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων που προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 600W και καθηλωτική αναπαραγωγή 3D Blu-ray Disc.
Smart TV
3D Blu-ray
Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπιεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.
Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Τo Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.
3.0
από 5
3
Κριτικές
srahl
16/07/2013
Österreich
Das Produkt hält was es verspricht
Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Tiger
05/04/2014
Deutschland
Günstiges Gerät
Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3583 5.1 Home Entertainment-System
tonetiruta
10/09/2012
España
no cumple con las expectativas
Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)
Η αξιολογηση έγινε για HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1
Η αξιολογηση έγινε για HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1