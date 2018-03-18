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Μη διαθέσιμο πλέον

HTS3541/12

3.6

| (37) Κριτικές

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Κριτικές

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3.6

από 5

37

Κριτικές

18/03/2018

Deutschland

Deutschland

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden

Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

16/07/2013

Österreich

Österreich

Super Sound

Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

11/10/2012

Suisse

Suisse

Επαληθευμένος αγοραστής

sehr gut

ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.