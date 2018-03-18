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Μη διαθέσιμο πλέον
HTS3541/12
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Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που προοριζόταν αρχικά. Τo Dolby TrueHD και το DTS-HD Master Audio Essential ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.
3.6
από 5
37
Κριτικές
redvox
18/03/2018
Deutschland
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden
Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Spuffel23
16/07/2013
Österreich
Super Sound
Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
tasso
11/10/2012
Suisse
Επαληθευμένος αγοραστής
sehr gut
ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3541 5.1 Home Entertainment-System