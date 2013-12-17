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Μη διαθέσιμο πλέον
HTS3538/12
Πανίσχυρος ήχος Surround
Εκτινάξτε την οικιακή σας ψυχαγωγία στα ύψη με το home theater HTS3538 της Philips. Οι εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround 600W και αύξηση κλιμάκωσης εικόνας DVD έως 1080p μέσω HDMI, για εικόνες κλάσης HD.
DVD
Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας Surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.
3.0
από 5
8
Κριτικές
chango
17/12/2013
España
muy buen sonido y usabilidad
Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3538 5.1 Home theater
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3538 5.1 Home theater
jaws67
21/07/2013
Nederland
Dit product voldoet prima
Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3538 5.1 home cinema
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3538 5.1 home cinema
steven
07/08/2013
België
prijs kwaliteit
prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3538 5.1 home cinema
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3538 5.1 home cinema