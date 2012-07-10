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Μη διαθέσιμο πλέον

Home Cinema 5.1

HTS3531/12

3.5

| (8) Κριτικές

Πανίσχυρος ήχος Surround

Φέρτε στο σπίτι σας την ισχύ του κινηματογράφου! Απογειώστε την κινηματογραφική σας ψυχαγωγία με εκτεθειμένους οδηγούς ηχείων, οι οποίοι σάς προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround και αναβάθμιση εικόνας DVD στα 1080p μέσω HDMI, για εικόνες κλάσης HD.

Δείτε όλα τα οφέλη

από μικρά ηχεία

Πανίσχυρος ήχος Surround

  • DVD

Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

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Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία

Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας Surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Εκτεθειμένοι οδηγοί ηχείων για πανίσχυρο ήχο Surround

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.5

από 5

8

Κριτικές

10/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excelent Value for Money

Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3531 5.1 Home theatre

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3531 5.1 Home theatre

11/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

09/05/2014

Deutschland

Deutschland

top

für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.