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Μη διαθέσιμο πλέον
HTS3531/12
Πανίσχυρος ήχος Surround
Φέρτε στο σπίτι σας την ισχύ του κινηματογράφου! Απογειώστε την κινηματογραφική σας ψυχαγωγία με εκτεθειμένους οδηγούς ηχείων, οι οποίοι σάς προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround και αναβάθμιση εικόνας DVD στα 1080p μέσω HDMI, για εικόνες κλάσης HD.
DVD
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Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας Surround ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.
3.5
από 5
8
Κριτικές
DavidM
10/07/2012
United Kingdom
Excelent Value for Money
Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3531 5.1 Home theatre
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3531 5.1 Home theatre
seeyaa
11/09/2011
Deutschland
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
thedlob
09/05/2014
Deutschland
top
für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3531 5.1 Home Entertainment-System