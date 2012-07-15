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Μη διαθέσιμο πλέον

Immersive SoundHome Cinema

HTS3520/12

3.8

| (26) Κριτικές

Πάθος με τον ήχο

Μεταφέρετε την ισχύ του κινηματογράφου στο σπίτι σας! Τα πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων και η υψηλής ευκρίνειας αύξηση κλιμάκωσης HDMI 1080p βελτιώνουν την εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας

Δείτε όλα τα οφέλη

Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος με βαθιά μπάσα

Πάθος με τον ήχο

  • HDMI 1080p

Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο

Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο

Surround ήχος Dolby Digital και Pro Logic II

Surround ήχος Dolby Digital και Pro Logic II

Ο ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής Dolby Digital εξαλείφει την ανάγκη εξωτερικού αποκωδικοποιητή πραγματοποιώντας επεξεργασία και των έξι καναλιών πληροφοριών ήχου για την εμπειρία surround ήχου και μια μοναδική αίσθηση ατμόσφαιρας και δυναμικού ρεαλισμού. Το Dolby Pro Logic II παρέχει πέντε κανάλια επεξεργασίας surround ήχου από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.

Η ισχύς RMS 600W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Η ισχύς RMS 600W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

26

Κριτικές

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simply fantastic

Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3520 5.1 Home theatre

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3520 5.1 Home theatre

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simply fantastic

Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3520 5.1 Home theatre

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3520 5.1 Home theatre

13/04/2015

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Muy buen rendimiento del artículo.

Excelente producto. Uso todas sus entradas y es muy facil su uso!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.