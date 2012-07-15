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Μη διαθέσιμο πλέον
HTS3520/12
Πάθος με τον ήχο
Μεταφέρετε την ισχύ του κινηματογράφου στο σπίτι σας! Τα πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων και η υψηλής ευκρίνειας αύξηση κλιμάκωσης HDMI 1080p βελτιώνουν την εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας
HDMI 1080p
Ο ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής Dolby Digital εξαλείφει την ανάγκη εξωτερικού αποκωδικοποιητή πραγματοποιώντας επεξεργασία και των έξι καναλιών πληροφοριών ήχου για την εμπειρία surround ήχου και μια μοναδική αίσθηση ατμόσφαιρας και δυναμικού ρεαλισμού. Το Dolby Pro Logic II παρέχει πέντε κανάλια επεξεργασίας surround ήχου από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.
3.8
από 5
26
Κριτικές
ozzy2k12
15/07/2012
United Kingdom
Simply fantastic
Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3520 5.1 Home theatre
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3520 5.1 Home theatre
Millie456
15/07/2012
United Kingdom
Simply fantastic
Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3520 5.1 Home theatre
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3520 5.1 Home theatre
Leito28
13/04/2015
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Muy buen rendimiento del artículo.
Excelente producto. Uso todas sus entradas y es muy facil su uso!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1