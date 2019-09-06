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Μη διαθέσιμο πλέον
HTS3510/12
Πάθος με τον ήχο
Μεταφέρετε την ισχύ του κινηματογράφου στο σπίτι σας! Τα πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων και η υψηλής ευκρίνειας αύξηση κλιμάκωσης HDMI 1080p βελτιώνουν την εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας
HDMI 1080p
Ο ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής Dolby Digital εξαλείφει την ανάγκη εξωτερικού αποκωδικοποιητή πραγματοποιώντας επεξεργασία και των έξι καναλιών πληροφοριών ήχου για την εμπειρία surround ήχου και μια μοναδική αίσθηση ατμόσφαιρας και δυναμικού ρεαλισμού. Το Dolby Pro Logic II παρέχει πέντε κανάλια επεξεργασίας surround ήχου από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.
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4.0
από 5
17
Κριτικές
Xavike12
06/09/2019
España
Muy potente y buen sonido
Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
balou300
15/07/2012
France
Ce produit et trés bien
Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
springers
20/07/2011
France
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes