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Μη διαθέσιμο πλέον

Immersive SoundHome Cinema

HTS3510/12

4

| (17) Κριτικές

Πάθος με τον ήχο

Μεταφέρετε την ισχύ του κινηματογράφου στο σπίτι σας! Τα πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων και η υψηλής ευκρίνειας αύξηση κλιμάκωσης HDMI 1080p βελτιώνουν την εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας

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Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος με βαθιά μπάσα

Πάθος με τον ήχο

  • HDMI 1080p

Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο

Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο

Surround ήχος Dolby Digital και Pro Logic II

Surround ήχος Dolby Digital και Pro Logic II

Ο ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής Dolby Digital εξαλείφει την ανάγκη εξωτερικού αποκωδικοποιητή πραγματοποιώντας επεξεργασία και των έξι καναλιών πληροφοριών ήχου για την εμπειρία surround ήχου και μια μοναδική αίσθηση ατμόσφαιρας και δυναμικού ρεαλισμού. Το Dolby Pro Logic II παρέχει πέντε κανάλια επεξεργασίας surround ήχου από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.

Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

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Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

17

Κριτικές

2

06/09/2019

España

España

Muy potente y buen sonido

Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

15/07/2012

France

France

Ce produit et trés bien

Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

20/07/2011

France

France

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.