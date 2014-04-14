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Μη διαθέσιμο πλέον

Home Cinema 2.1 Blu-ray 3D

HTB7255D/12

3.3

| (6) Κριτικές

Ταινίες και μουσική με άψογο ήχο

Το νέο home cinema 2.1 Blu-ray 3D HTB7255D της Philips προσφέρει απαράμιλλη καθαρότητα ήχου και μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία Surround. Οι αγαπημένες σας ταινίες και η μουσική αποκτούν νέα διάσταση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος για ήχο

Ταινίες και μουσική με άψογο ήχο

  • Ενισχυτής Class D

  • CinemaPerfect HD

  • Ενσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth®

  • 500W

Ενισχυτές Premium Class D για λεπτομερέστατη αναπαραγωγή ήχου

Ενισχυτές Premium Class D για λεπτομερέστατη αναπαραγωγή ήχου

Οι ενισχυτές Premium Class-D αποτελούν αποκλειστική τεχνολογία της Philips και έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν την αρχική πηγή ήχου για μεγαλύτερη ακρίβεια του σήματος, επιτρέποντάς σας να ακούτε την παραμικρή λεπτομέρεια σε μουσική και ταινίες, όπως ακριβώς θα ήθελε ο καλλιτέχνης ή ο σκηνοθέτης.

Αναπαραγωγή μουσικής και επαναφόρτιση iPod/iPhone

Αναπαραγωγή μουσικής και επαναφόρτιση iPod/iPhone.

Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου

Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου

Ο ήχος Virtual Surround της Philips παράγει πλούσιο και καθηλωτικό ήχο Surround από ένα σύστημα που αποτελείται από λιγότερα από πέντε ηχεία. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκάναλο Surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.3

από 5

6

Κριτικές

5
2
1

14/04/2014

Nederland

Nederland

Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.

Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

02/12/2013

België

België

geluid is uitstekend

Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

08/03/2021

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Prima product maar heeft toch afwijkingen

Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.

Πλεονεκτήματα

Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.

Μειονεκτήματα

kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.

Η αξιολογηση έγινε για HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-08

Η αξιολογηση έγινε για HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-08

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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