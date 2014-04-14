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Μη διαθέσιμο πλέον
HTB7255D/12
Ταινίες και μουσική με άψογο ήχο
Το νέο home cinema 2.1 Blu-ray 3D HTB7255D της Philips προσφέρει απαράμιλλη καθαρότητα ήχου και μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία Surround. Οι αγαπημένες σας ταινίες και η μουσική αποκτούν νέα διάσταση.
Ενισχυτής Class D
CinemaPerfect HD
Ενσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth®
500W
Οι ενισχυτές Premium Class-D αποτελούν αποκλειστική τεχνολογία της Philips και έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν την αρχική πηγή ήχου για μεγαλύτερη ακρίβεια του σήματος, επιτρέποντάς σας να ακούτε την παραμικρή λεπτομέρεια σε μουσική και ταινίες, όπως ακριβώς θα ήθελε ο καλλιτέχνης ή ο σκηνοθέτης.
Αναπαραγωγή μουσικής και επαναφόρτιση iPod/iPhone.
Ο ήχος Virtual Surround της Philips παράγει πλούσιο και καθηλωτικό ήχο Surround από ένα σύστημα που αποτελείται από λιγότερα από πέντε ηχεία. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκάναλο Surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.
3.3
από 5
6
Κριτικές
Marijke49op
14/04/2014
Nederland
Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.
Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Wodan
02/12/2013
België
geluid is uitstekend
Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
DVDkijker
08/03/2021
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Prima product maar heeft toch afwijkingen
Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.
Πλεονεκτήματα
Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.
Μειονεκτήματα
kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.
Η αξιολογηση έγινε για HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-08
Η αξιολογηση έγινε για HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-08
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