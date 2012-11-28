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Μη διαθέσιμο πλέον
HTB3560/94
3D Blu-ray
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Δείτε στην τηλεόρασή σας βίντεο από το YouTube και φωτογραφίες από το Picasa. Απολαύστε την τεράστια συλλογή διαδικτυακών βίντεο σε μια μεγάλη οθόνη, χωρίς να ανοίξετε καν τον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε μόνο ότι η συσκευή Blu-ray ή το σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, είτε ασύρματα μέσω Wi-Fi είτε ενσύρματα στην υποδοχή LAN, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τα καλύτερα από το YouTube και το Picasa.
Η είσοδος ήχου σάς επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.
3.4
από 5
33
Κριτικές
Phil58
28/11/2012
United Kingdom
The sound is great, the speaker size is excellent. My last home entertainment system had huge speakers this is so much better!
Overall really pleased with everything but one thing, why is only had a European two pin plug, which I had to find a Uk one from a previous Phillips product is strange. Also, would be nice to have an HDMI cable with the product, even it means paying more initially!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTB3560 5.1 Home theatre
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTB3560 5.1 Home theatre
lele79
17/04/2013
Italia
stupefacente sembra di essere al cinema
ho guardato dei film in 3d e per scansarmi dagli ogetti che uscivano dallo schermo a momenti rompevo un tavolo di vetro l'audio ti avvolge completamente sembra di essere al cinema e inoltre è sorprendente ascoltare musica tramite usb sono entusiasta della mia scelta e la rifarei
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTB3560 Home Theater 5.1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTB3560 Home Theater 5.1
Flipper7099
11/03/2016
Danmark
virker rigtig godt
jeg er super til freds med det Lyde er super god og klar lyd ingen støj Dvd drivet reger hurtigt og er meget lyd løst kan næsten ikke høres kører Billede er helt perfekt i 1080/768 HD internet forbindelsen er lidt langsom men oki det kan moske værer at en updatering
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTB3560 5.1 Hjemmebiograf
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HTB3560 5.1 Hjemmebiograf