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  • Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία
  • Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία
  • Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία
  • Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία
  • Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία
  • Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία
  • Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία
  • Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία

Μη διαθέσιμο πλέον

Home Cinema 5.1

HTB3560/94

3.4
| (33) Κριτικές
Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία
Μεταφέρετε τη δύναμη του κινηματογράφου στο σπίτι σας, με το home cinema HTB3560 της Philips! Εκτινάξτε την οικιακή σας ψυχαγωγία στα ύψη με εκτεθειμένους οδηγούς ηχείων που προσφέρουν πανίσχυρο ήχο Surround και αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray σε Full HD 1080p.
Δείτε όλα τα οφέλη

με Blu-ray 3D

Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία

  • 3D Blu-ray

Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

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Αποκτήστε εύκολα πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο στο YouTube και στις αγαπημένες σας φωτογραφίες στο Picasa

Αποκτήστε εύκολα πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο στο YouTube και στις αγαπημένες σας φωτογραφίες στο Picasa

Δείτε στην τηλεόρασή σας βίντεο από το YouTube και φωτογραφίες από το Picasa. Απολαύστε την τεράστια συλλογή διαδικτυακών βίντεο σε μια μεγάλη οθόνη, χωρίς να ανοίξετε καν τον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε μόνο ότι η συσκευή Blu-ray ή το σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, είτε ασύρματα μέσω Wi-Fi είτε ενσύρματα στην υποδοχή LAN, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τα καλύτερα από το YouTube και το Picasa.

Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3

Είσοδος ήχου, για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3

Η είσοδος ήχου σάς επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad, MP3 ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο ήχου και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

33

Κριτικές

28/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

The sound is great, the speaker size is excellent. My last home entertainment system had huge speakers this is so much better!

Overall really pleased with everything but one thing, why is only had a European two pin plug, which I had to find a Uk one from a previous Phillips product is strange. Also, would be nice to have an HDMI cable with the product, even it means paying more initially!

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Η αξιολογηση έγινε για HTB3560 5.1 Home theatre

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTB3560 5.1 Home theatre

17/04/2013

Italia

Italia

stupefacente sembra di essere al cinema

ho guardato dei film in 3d e per scansarmi dagli ogetti che uscivano dallo schermo a momenti rompevo un tavolo di vetro l'audio ti avvolge completamente sembra di essere al cinema e inoltre è sorprendente ascoltare musica tramite usb sono entusiasta della mia scelta e la rifarei

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Η αξιολογηση έγινε για HTB3560 Home Theater 5.1

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTB3560 Home Theater 5.1

11/03/2016

Danmark

Danmark

virker rigtig godt

jeg er super til freds med det Lyde er super god og klar lyd ingen støj Dvd drivet reger hurtigt og er meget lyd løst kan næsten ikke høres kører Billede er helt perfekt i 1080/768 HD internet forbindelsen er lidt langsom men oki det kan moske værer at en updatering

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTB3560 5.1 Hjemmebiograf

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HTB3560 5.1 Hjemmebiograf

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.