DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας

Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.