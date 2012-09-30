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Μη διαθέσιμο πλέον

Home Cinema 5.1

HTB3560K/98

Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία

Φέρτε τη δύναμη του κινηματογράφου στο σπίτι σας! Βελτιώστε την εμπειρία της οικιακής σας ψυχαγωγίας με αυτά τα ηχεία που διαθέτουν ακάλυπτους οδηγούς, πανίσχυρο ήχο Surround και αναπαραγωγή Full HD 1080p Blu-ray 3D.

Δείτε όλα τα οφέλη

με Blu-ray 3D

Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία

  • 3D Blu-ray

Wi-Fi ready για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα μέσα ψυχαγωγίας

Wi-Fi ready για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα μέσα ψυχαγωγίας

Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας

DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας

Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.