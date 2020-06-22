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  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
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  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
  • Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα

Μη διαθέσιμο πλέον

NIVEAΞυριστική μηχανή NIVEA FOR MEN

HS8440/23

4.1
| (153) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα
Αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips ακολουθεί απαλά το περίγραμμα του προσώπου σας για βαθύ ξύρισμα, ενώ οι δακτύλιοι προετοιμάζουν το δέρμα, τεντώνοντας την επιφάνεια και ανασηκώνοντας τις τρίχες, για τέλειο αποτέλεσμα. Η νέα λοσιόν προστατεύει το δέρμα από ερεθισμούς.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Ενυδάτωση του δέρματος κατά το ξύρισμα

Απαλό ξύρισμα, υγιές δέρμα

  • κόπτης ακριβείας με θήκη

Ενυδάτωση του δέρματος κατά το ξύρισμα

Ενυδάτωση του δέρματος κατά το ξύρισμα

Η λοσιόν NIVEA FOR MEN διανέμεται απευθείας στο δέρμα σας μέσω των ξυριστικών κεφαλών και το ενυδατώνει κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος. Η λοσιόν περιέχει Natural Microtec για προστασία του δέρματός σας από ερεθισμούς

Ακολουθεί απαλά το περίγραμμα του προσώπου σας

Ακολουθεί απαλά το περίγραμμα του προσώπου σας

Ακολουθεί απαλά το περίγραμμα του προσώπου σας για βαθύ ξύρισμα ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές

Δακτύλιοι Stretch and Lift για υπέροχο ξύρισμα

Δακτύλιοι Stretch and Lift για υπέροχο ξύρισμα

Οι ξυριστικές κεφαλές είναι εξοπλισμένες με δακτύλιους Stretch and Lift για υπέροχο ξύρισμα

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

153

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

22/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Best Shaver Ever Made

This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!

Πλεονεκτήματα

Brilliant design does a perfect job.

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

14/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

best ever

the best electric shaver i have ever had. built in cream dispenser great for my skin. i get a fantastic shave every time. i would not be without it.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

26/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent

I have used foil shavers for years and recently got a new expensive linier drive one but have been very disappointed with it so thought I would try a rotary. I had a week or so getting used to it but now I am so impressed with how close it shaves and how comfy it is using the lotion.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.