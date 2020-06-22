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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
κόπτης ακριβείας με θήκη
Η λοσιόν NIVEA FOR MEN διανέμεται απευθείας στο δέρμα σας μέσω των ξυριστικών κεφαλών και το ενυδατώνει κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος. Η λοσιόν περιέχει Natural Microtec για προστασία του δέρματός σας από ερεθισμούς
Ακολουθεί απαλά το περίγραμμα του προσώπου σας για βαθύ ξύρισμα ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές
Οι ξυριστικές κεφαλές είναι εξοπλισμένες με δακτύλιους Stretch and Lift για υπέροχο ξύρισμα
4.1
από 5
153
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
onebrow 2
22/06/2020
United Kingdom
Best Shaver Ever Made
This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!
Πλεονεκτήματα
Brilliant design does a perfect job.
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
arbuckle
14/12/2015
United Kingdom
best ever
the best electric shaver i have ever had. built in cream dispenser great for my skin. i get a fantastic shave every time. i would not be without it.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Simon1970
26/09/2013
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent
I have used foil shavers for years and recently got a new expensive linier drive one but have been very disappointed with it so thought I would try a rotary. I had a week or so getting used to it but now I am so impressed with how close it shaves and how comfy it is using the lotion.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver